Johannis: alapos mérlegelésre van szükség a gyerekpénz megduplázása és a nyugdíjemelés ügyében

A gyermeknevelési pótlék megkétszerezése az egyik olyan intézkedés, amelyet alaposan mérlegelnie kell a kormánynak és a pénzügyminisztériumnak - véli Klaus Johannis államfő.



A Cotroceni-palotában adott nyilatkozatában az elnök emlékeztetett, hogy néhány hónappal ezelőtt már megduplázódott az úgynevezett gyermekpénz összege.



"Elismerem, én is szeretném, hogy a román állampolgárok több pénzhez jussanak, de annak a pénznek valahonnan jönnie kell, valahol léteznie kell, és ezt az egyensúlyt a kormánynak és a pénzügyminisztériumnak kell megteremtenie. Az első félév után minden bizonnyal ezt is megvizsgálják, és erre a kérdésre is választ ad majd a kormány" - válaszolt egy újságírói kérdésre Johannis.



Nem lenne tisztességes a nyugdíjasokkal fizettetni ki a járvány számláját - vélekedett az államfő, aki szerint a kormánynak alaposan mérlegelnie kell a nyugdíjak szeptembertől esedékes 40 százalékos emelésének kérdését is.



Az elnök úgy véli, az első félév végére tervezett költségvetés-kiigazításig vélhetően elegendő információ áll majd a kormány rendelkezésére ahhoz, hogy dönthessen a nyugdíjemelés ügyében.



"Szerintem nem lenne tisztességes a nyugdíjasokkal fizettetni ki a járvány teljes számláját. Megkérem a kormányt, hogy amikor majd ezt a kérdést mérlegeli, tartsa szem előtt, hogy a nyugdíjasok kategóriája amellett, hogy sebezhető, nagyon sokszor került hátrányos helyzetbe. Arra a kérdésre, hogy lesz-e mód az emelésre vagy nem lesz, vagy hogy mennyivel tudják emelni a nyugdíjakat, a kormánynak kell majd válaszolnia a megfelelő pillanatban" - szögezte le Johannis.



Amikor arról kérdezték, hogy a közméltóságok fizetésének csökkentése, a szolidaritás példája lenne-e, az államfő azt válaszolta "a közméltóságok meg fogják érteni, hogy a szolidaritás a politikában is fontos, és ennek megfelelően fognak eljárni". (agerpres)



Nyitókép: Josh Appel/unsplash.com

