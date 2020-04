A miniszter azt reméli, hogy a következő két hétben „egyik napról a másikra” csökkenni fog az új esetek száma

Romániában a koronavírus-járvány még mindig nem érte el a csúcsát, de a következő két hétben remélhetőleg 'egyik napról a másikra' csökkenni fog az új esetek száma, vélte Nelu Tătaru egészségügyi miniszter.



'Számítottunk rá, hogy április végén, a húsvéti ünnepek után eléri a járvány a csúcsot, meredekebben, vagy enyhébben emelkedve. 10.000-12.000 esetre számítottunk, vagy, meredekebb emelkedés esetén 15-20.000-re május elseje után. Most még mindig a tetőzés felé tartunk, azonban az esetek száma enyhén emelkedik. Egyik nap több új eset van, másik nap kevesebb, majd ismét több. Jelenleg az esetek száma meghaladja a 11.000-et, a gyógyultak száma a 3000-et, az elhalálozásoké a 600-at, 246 páciens intenzív osztályon van' - mondta el Tătaru a Digi24 kedd esti műsorában.



Nyomatékosította azonban, figyelni kell az elkövetkező napokban, hogy ne keletkezzenek újabb gócok a május elsejei szabadnapok miatt. A lakosság nagy része betartotta a társadalmi távolságtartásra vonatkozó szabályokat a húsvéti ünnepek alatt is, de volt egy kis rész, amely nem így tett, ez a viselkedés pedig újabb gócok megjelenéséhez, vagy már ellenőrzés alatt tartott gócok újbóli kiújulásához vezethet, mondta Tătaru.



Az egészségügyi miniszter reméli, hogy ez elkövetkező két hétben csökkenni fog az új esetek és a halálesetek száma, és május 15-e, a szükségállapot lejárta után lazítani lehet a korlátozásokon. Addig azonban be kell tartani a társadalmi távolságtartásra vonatkozó szabályokat, figyelmeztetett a tárcavezető. (agerpres)

