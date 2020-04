Ciolacu: a PSD le fogja szavazni Székelyföld autonómia-statútumát

Kedden beszámoltunk róla, hogy a képviselőház hallgatólagosan elfogadta Székelyföld autonómia-statútumát, ami azt jelenti, hogy ezt követően a szenátusnak a közeljövőben meg kell azt vitatnia és szavaznia kell róla.



A hírt a román média is felkapta, ezért Marcel Ciolacu is úgy gondolta, ideje lenne megszólalni az ügyben. A PSD elnöke kijelentette, hogy a párt szenátorai nem fogják megszavazni az autonómia-statútumot, amikor az a szenátus elé kerül. Ciolacu azt is kijelentette, hogy a PSD politikusai a parlamenti bizottságokban is a javaslat ellen szavaztak.







A PSD elnöke egyébként a PNL-t hibáztatja amiatt, hogy Székelyföld autonómia-statútuma hallgatólagosan átment a képviselőházon, mivel szerinte mostanában a PNL amúgy is csak "mímeli a nacionalizmust", és abban is ők a vétkesek, hogy nem lehetett kellő időben plenáris üléseket tartani, hogy az alsóház már egyből elutasíthassa az autonómia-statútumot. (hotnews.ro/hírszerk.)



