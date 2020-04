Orban: ingyen kapnak maszkot azok a vizsgázó diákok, akiknek a szülei nem tudnak biztosítani

Ingyenesen kapnak védőmaszkot azok a diákok, akiknek vizsgázniuk kell a tanév végén, viszont a szüleiknek nincs lehetőségük arra, hogy azt beszerezzék a gyermekük számára, jelentette ki Ludovic Orban miniszterelnök egy szerdai sajtótájékoztatón.



A miniszterelnök elmondása szerint az országban 9 vállalat kapott engedélyt arra, hogy egészségügyi maszkokat gyártson, továbbá 19 vállalatnak engedélyezett az egészségügyi védőruhák gyártása, a kormány pedig továbbra is támogatni szeretné azokat a magánprojekteket, amelyek az egészségügyi alapanyagok előállítására törekszenek.



A miniszterelnök kifejtette azt is, hogy a gyártáshoz használt alapanyagokat továbbra is importálja Románia, de az a legfőbb cél, hogy elkezdődjön ezeknek az alapanyagoknak a gyártása az országon belül is.



A miniszterelnök kijelentette: azon vannak, hogy május 15-ig - amikortól a zárt beltéri helyiségekben és a közlekedési járműveken mindenki számára kötelezővé teszik az egészségügyi maszkok használatát - le tudjanak gyártani országos szinten kellő mennyiségű egészségügyi maszkot az állampolgárok számára.



Mivel a 8. és 12. osztályos tanulóknak június 2. és 12. között be kell járniuk az iskolába, hogy részt vegyenek a képességfelmérő illetve érettségi vizsgák felkészítésén, ezért a kormány úgy határozott, hogy ingyenes maszkokat biztosít azoknak a diákoknak, akinek a szüleik ezt nem tudják megtenni. A miniszterelnök kijelentette, hogy a diákok csak ezekben vehetnek részt az oktatásban. (hotnews.ro/hírszerk.)

