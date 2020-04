Az autonómia úgy ráijesztett a politikusokra, hogy egyből össze is hívták a szenátust, hogy leszavazzák

Kedden beszámoltunk róla, hogy a képviselőház hallgatólagosan elfogadta Székelyföld autonómia-statútumát, ami azt jelenti, hogy ezt követően a szenátusnak a közeljövőben meg kell azt vitatnia és szavaznia kell róla. Marcel Ciolacu PSD-elnök pedig szerdán reggel jelezte, hogy a párt szenátorai nem fogják megszavazni az autonómia-statútumot, amikor az a szenátus elé kerül.



Talán a román sajtóban megjelent vélemények, talán azt ezt kiváltó közfelháborodásnak tudható be, de tény, hogy szerdán 14 órára össze is hívták a szenátus plénumát, ahol az egyetlen tervezet, ami napirendre kerül nem más lesz, mint Székelyföld autonómia-statútuma.



Bizonyára nem fogunk meglepődni, ha a szenátus leszavazza majd a kezdeményesét, azt mindenesetre érdekes, hogy a koronavírus-járvány kellős közepén egy ilyen - egyébként is bukásra ítélt -, kezdeményezés hirtelen ekkora figyelmet kap.



A legnagyobb román pártok politikusai kölcsönösen egymást vádolják azzal, hogy a törvénytervezet hallgatólagosan átmehetett a képviselőházon.



Marcel Ciolacu szerint az egész a a PNL hibája, aki mostanában, csak "mímeli a nacionalizmust", és abban is ők a vétkesek, hogy nem lehetett kellő időben plenáris üléseket tartani, hogy az alsóház már egyből elutasíthassa az autonómia-statútumot. Florin Roman PNL-képviselő szerint pedig az egész valójában egy politikai cserekereskedelem a PSD és az RMDSZ között:







Eugen Teodorovici egykori pénzügyminiszter is túlfűtött hazafiságtól vezérelve a Facebook-oldalán kijelentette, hogy egy darab sem illeti senki mást az ő országából, csak a román népet:







A Pro Románia párt a Székelyföld autonómiastatútuma törvénytervezetének elfogadása ellen fog szavazni a szenátusban, jelentette ki Victor Ponta, az alakulat elnöke.



'A tegnap (kedd - szerk. megj.) este értesültem a sajtóból a tervezet létezéséről. A Pro Románia képviselői nem szavaztak meg egy ilyen törvényt, a szenátorai pedig ellene fognak voksolni! Meggyőződésünk, hogy Románia szenátusa elutasítja ezt a kezdeményezést - a Pro Románia pedig küzdeni fog ezért' - írta Ponta szerdai Facebook-bejegyzésében.



Varujan Vosganian, a Liberálisok és Demokraták Szövetségének (ALDE) szóvivője az Agerpres hírügynökségnek kijelentette, az alakulat szenátorai a törvénytervezet ellen fognak voksolni. Meggyőződése ugyanakkor, hogy csak a házbizottság figyelmetlenségének tudható be a tervezet hallgatólagos elfogadása. (hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!