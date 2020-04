Johannis: Hihetetlen! Míg mi a járvány ellen harcolunk, a PSD a magyaroknak akarja adni Erdélyt

Klaus Johannis államfő keddi sajtótájékoztatóján hihetetlennek nevezte, ami a parlamentben történik, mondván, míg ők a vírus ellen harcolnak, addig a PSD segít az RMDSZ-nek Székelyföld autonómiáját megvalósítani.



Ezzel az elnök arra utalt, hogy hétfőn hallgatólagosan (tehát anélkül, hogy napirendre került volna, s így vitázhattak és szavazhattak volna róla) átment a képviselőházon az autonómiatervezet, amelyet Kulcsár-Terza József képviselő nyújtott be, a döntő ház azonban a szenátus lesz



"Hihetetlen, hová jutott a PSD, hihetetlen, milyen megállapodások születnek a parlamentben - fakadt ki Johannis. "Míg mi a járvány ellen harcolunk, a PSD azért harcol, hogy Erdélyt a magyaroknak adja" - háborgott.



Az elnök leszögezte: amíg ő az államfő, ilyen törvény nem születhet meg. "Ciolacu, vajon Orbán Viktor mit ígért ezért cserébe?" - tette fel a kérdést Johannis, a PSD elnökéhez címezve.



Az államfő "toxikusnak" nevezte a mostani PSD-s parlamenti többséget, és azt mondta, az emberek most talán jobban megértik, miért akartak annyira előrehozott választásokat tartani.



Az államfő "aggodalma" elég alaptalan, tekintve, hogy Marcel Ciolacu PSD-elnök már kedd reggel jelezte, hogy az autonómia-törvény ellen fognak szavazni a szenátusban, sőt, sürgősségi parlamenti ülést is összehívtak ennek érdekében. (hírszerk.)

