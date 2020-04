A CNCD-hez fordul a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat Johannis kijelentései miatt

Az Országos Diszkrimináció-ellenes Tanácshoz Fordul Klaus Johannis államfő kedd déli kijelentései miatt a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat - értesült biztos forrásokból a Transindex.



Értesülésünket megerősítette Benkő Erika, a jogi szervezet vezetője is, aki a Transindexnek elmondta: a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat egyetlen olyan diszkriminációs eset, uszítás mellett sem megy el, ami a magyar közösség ellen irányul, így most is lépni fognak.



Arra a kérdésre, hogy ő mit gondol a kijelentésről, elmondta, hogy félretájékoztatásnak és uszítónak tartja, mert egy valótlan állítás mögé helyez egy egész közösséget. "Az utórengés eztán fog következni, amikor megjelenik majd a hírtévékben és reagálni fognak rá mások is. Azt gondolom, hogy Románia elnöke nem tehet ilyen kijelentést" - mondta Benkő.



Benkő azt is elmondta, hogy mivel időben ennyire közeli az eset, egyelőre nem tud arról beszámolni, hogy más szervekhez is fordulnak-e.



Az eset kapcsán megkerestük Asztalos Csabát, a CNCD elnökét is, aki elmondta, hogy hivatalból még nem indult eljárás, és amennyiben nyilatkozna az esetről, úgy nem vehetne részt annak tárgyalásán, amennyiben feljelentés érkezne, vagy később úgy döntene a testület, hogy maga indít eljárást. (hírszerk.)

