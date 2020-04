Elutasították Székelyföld autonómiáját a szenátusban!

A szenátus 9 szavazat mellett és 126 szavazat ellenében utasította el Székelyföld autonómia-statútumát, amelyet korábban hallgatólagosan elfogadott a képviselőház.



A szavazást megelőzően Benedek Zakariás, az RMDSZ parlamenti képviselője elmondta: nem naivak és nem hiszik, hogy átmegy, viszont szerettek volna egy valódi parlamenti vitát a kérdésben.



A szenátus döntőházként szavazott az ügyben.



A szavazáson egyenként szólították a szenátorokat, azokat, akik helyet foglaltak az ülésteremben és azokat is, akik online jelentkeztek be. Csak azoknak a szavazatát köszönték meg, akik a javaslat ellen szavaztak.



Érzékelni lehetett azt is, hogy több honatya nem figyelt, amikor a szavazás szabályait ismertették, ugyanis többen is visszakérdeztek, hogy mikor kell PENTRU-t (mellette) és mikor kell ÎMPOTRIVA-t (ellene) mondani.



Amennyiben valaki a statútum ellen akart szavazni a neve bemondása után a következőket kellett mondania: Votez PENTRU admiterea raportul de respingere, si ÎMPOTRIVA acestei inițiative legistlative, vagyis A jogalkotási kezdeményezés elutasításáról szóló jelentés elfogadása mellett, és a jogalkotási kezdeményezés ellen szavazok.



A szavazás alatt több román nemzetiségű szenátor is kiemelte, hogy ők ez ellen az „alkotmányellenes” és „szégyenteljes” törvényjavaslat ellen szavaznak. Volt, aki hangsúlyozta azt is, hogy „Románia nem eladó”.



A kedélyeket a szerdai nap tovább borzolta Klaus Johannis államfő felszólalása az ügyben, aki azzal vádolta a Szociáldemokrata Pártot, hogy amíg ő és a kormány a koronavírus ellen küzd, addig a PSD a magyaroknak akarja adni Erdélyt.



A kijelentésre Călin Popescu-Tăriceanu, a Liberálisok és Demokraták Szövetségének (ALDE) elnöke azt reagálta a Facebookon, hogy Klaus Johannis államfő álljon a parlament elé és bizonyítsa be, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) 'titkos megállapodást' kötött egy idegen hatalommal arról, hogy lemond az ország területének egy részéről, ellenkező esetben le kell mondania.







"Klaus Johannis ma a legsúlyosabb vádat fogalmazta meg, ami elhangzott Romániában 1989 decembere után. Azzal vádolt meg egy parlamenti pártot, hogy titkos megállapodást kötött egy idegen hatalommal az ország területe egy részének átengedéséről. Ez nem maradhat így. Klaus Johannisnak a parlamentbe kell jönnie és bizonyítania kell súlyos vádjait. Ennek az ügynek csak két végkifejlete lehet: vagy igazak a vádak, és akkor be kell tiltani az érintett pártot, vagy Románia elnöke hazudik és manipulál, akkor pedig le kell mondania, és alá kell vetnie magát a törvény szigorának" - írta szerdai Facebook-bejegyzésében Popescu-Tăriceanu.



Az ALDE elnöke szerint a képviselőház 'hibát követett el', amit a szenátus kijavít.



Popescu-Tăricenu azt mondta, akkor sincs vész, ha a másik ház is jóváhagyná a tervezetet, 'noha erre még nem volt példa', mert akkor a törvény az Államelnöki Hivatalba kerül kihirdetésre, 'ahol pedig ott van, ugyebár, a románok védelmezője, Klaus Werner Johannis'



