Ciolacu: Vadim Tudor él, és ő Románia elnöke!

"Kedves románok: nem adta el senki Erdélyt, és nem is fogja. Erdély Románia része volt, és marad is" - mondta Marcel Ciolacu, a Szociáldemokrata Párt elnöke azon a sajtótájékoztatón, amelyet azután tartott, hogy a szenátus elutasította Székelyföld autonómiatervezetét.



Ciolacu figyelmeztetett rá, hogy nem szabadna hagyni, hogy egy kreált probléma elvonja a figyelmet Románia valós problémáiról.



"Az autonómiatervezetet most szavaztuk le a szenátusban, és ez volt a döntő szavazás. Legyen világos: sosem szavaztunk róla a képviselőházban". - szögezte le, és megjegyezte, hogy a kormány csak azután küldött állásfoglalást a tervezetről, miután már lejárt az idő, amikor szavazni lehetett volna róla a képviselőházban. Szerinte éppen a kormány nem tette a dolgát, és emiatt nem szavazhattak a tervezetről a képviselők.



"Az elnök faragatlan támadásokkal állt elő. Mindezen túl, őszintén mondom, ma az volt az érzésem, hogy Vadim Tudor él, és ő Románia államfője" -mondta a PSD-elnök. "Az ilyesfajta támadások nem méltók egy európai elnökhöz" - tette hozzá, utalva Johannis déli nyilatkozataira, amelyben azzal vádolta meg a PSD-t, hogy a magyaroknak akarja eladni Erdélyt.



Ciolacu elmondta, hogy jó románnak és patriótának lenni nem azt jelenti, ahogyan Johannis viselkedett, hanem például azt, hogy nem "küldjük ki románok ezreit spárgát szedni mindenfajta biztonság és orvosi asszisztencia nélkül". "Jó románnak lenni azt is jelenti, hogy megvédd a román nagykövetet, amikor támadások érik, miközben az ország érdekeit érvényesíti" - mondta még, utalva arra, hogy Szijjártó Péter magyar külügyminiszter nemrég támadást intézett Marius Lazurcă magyarországi román nagykövet ellen, amiért az védelmébe vette Szabó Tímea ellenzéki parlamenti képviselőt.



Ciolacu felszólította a titkosszolgálati szerveket, hogy hozzák nyilvánosságra azokat az információkat, amelyekre alapozva Johannis ilyen kijelentést tehetett, "mert nem szabad ilyen szinte űzni a választási versenyt".



"Johannis úr, a romániaknak, etnikumtól függetlenül, támaszra van szükségük, hogy túltegyék magukat a koronavírus-okozta válságon, nem olyan elnökre, aki megosztja az állampolgárokat, és feszültséget szít az etnikumok között. Én magam az ország minden kisebbségének partnere vagyok, és maradok" - mondta.



Ciolacu leszögezte: az ilyen támadások nem oldják meg a romániai polgárok problémáit, azokét, akik elveszítették a munkahelyüket, és nem oldja meg a bajba jutott vállalkozásokét sem. Szerinte az elnök nem kérheti országos szolidaritást, amikor ő maga ilyesmiket nyilatkozik. (hírszerk.)











