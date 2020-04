Romániában 1.7 millió ember lehet cukorbeteg

A cukorbetegség megelőzését, korai felismerését és a társadalmi tudatosítást célozza az RMDSZ törvénytervezete, amelyet ma döntőházként fogadott el a szenátus plénuma.



„A kutatások eredményei alapján azt feltételezzük, hogy Romániában 1.7 millió ember, azaz minden tizedik állampolgár cukorbetegségben szenved, kezelésben viszont csak 880 ezren részesülnek. A demográfiai adatokat figyelembe véve a következő évtizedekben a megbetegedettek száma növekedni fog. Továbbá, míg 2016-ban a cukorbetegség kezelése 640 millió lejbe került, 2019-ben másfél milliárd lejt költött az állam erre. Ezért is tartottuk fontosnak a törvénytervezet kidolgozását, amely arra kötelezi az állami intézményeket, hogy hozzák meg a szükséges intézkedéseket a betegség megelőzésére, korai felismerésérésére a szűrővizsgálatok által” – mondta el László Attila RMDSZ-es szenátor. A felsőház egészségügyi bizottságának elnöke hozzátette: a cukorbetegség elkerülése érdekében társadalomtudatosítási és nevelési intézkedéseket is előír az RMDSZ törvényjavaslata.



A szűrővizsgálatok állami finanszírozása viszonylag új keletű Romániában, emlékeztetett az RMDSZ szakpolitikusa, csak tavaly vezették be a méhnyakrák, mellrák, TBC, és a vastagbélrák szűrését célzó programokat. „A szűrővizsgálatok és a betegség korai felismerése, a legjobb megoldás nem csak egészségügyi szempontból, de a rendszer finanszírozásának szempontjából is, hiszen a későn diagnosztizált esetek kezelése jóval költségesebb is.”



A szenátus által elfogadott tervezet megteremti a jogi keretet a cukorbetegség kiszűrésére. Kötelezettségeket fogalmaz meg a központi hatóságok számára, nem csak a kezelést, hanem a szűrést és a megelőzést illetően is, és lehetőséget teremt a helyi és megyei önkormányzatoknak is arra, hogy hasonló programokat indítsanak el és finanszírozzanak. Így az elfogadott jogszabály értelmében a cukorbetegség kezelésére fordított állami költségvetésnek tartalmaznia kell a szűrésre, tájékoztatásra és tudatosításra vonatkozó intézkedéseket is.



Ezen felül hatékonysági mutatókat kell a cukorbetegség megelőzéséhez rendelni, és folyamatosan csökkenteni a betegség terjedését, súlyosbodását. „Akkor tudunk hatékonyan fellépni a cukorbetegség ellen, ha konkrét intézkedéseket hozunk. Ha például betiltjuk a cukros üdítőitalok árusítását az iskolákban, és a közintézmények, tanintézmények menzáján egészséges ételeket szolgának fel. Akkor tudunk eredményeket elérni, ha a hatóságokat arra kötelezzük, hogy konkrét célokat fogalmazzanak meg a túlsúlyosság csökkentésére, és nyomon követik a kijelölt célok betartását is. Egy ilyen cél lenne a cukorbetegséggel kapcsolatos végtag-amputációs műtétek megelőzése” – hangsúlyozta László Attila.



Az elfogadott jogszabályt kétéves, alapos szakbizottsági munkálatok előzik meg. A tervezet az államelnöki kihirdetést követően léphet érvénybe. (rmdsz-tájékoztató)

