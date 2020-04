Kovászna megye: eddig nincs fertőzés a gyerek- és idősotthonok dolgozói közt

Kovászna Megye Tanácsa újabb anyagi támogatást nyújt a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság biztonságos működésékez. Az előirányzott 209 ezer lejt Covid-tesztek végézésre, védőfelszerelések, fertőtlenítőszerek megvásárlására, valamint a rezidenciális központokban dolgozók napi ellátásának fedezésére fordítják.



Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke Vass Mária igazgatónővel együtt, a témában tartott online sajtótájékoztatón kiemelte, megváltozott az élet a szociális és gyermekvédelmi igazgatóságon is a koronavírus-járvány idején. „Mindenek előtt megköszönjük minden munkatársunk gondoskodó munkáját, hiszen 1050 gyerek van a rendszerben, amelyből 250-en bentlakásos otthonban élnek, továbbá 40 fogyatékkal élő a kézdivásárhelyi intézményben és 87 idős személy pedig a hídvégi öregotthonban. A megyei önkormányzat eddig is odafigyelt ennek a rendszernek a működésére, most pedig fokozottan támogatjuk a szociális igazgatóság szerteágazó tevékenységét. Megteszünk mindent a biztonságos munkavégzés érdekében: rendszeresen egyeztetünk a tennivalókról, emellett Covid-tesztek végzését, védőfelszereléseket és fertőtlenítőszereket biztosítottunk az önkormányzat, az RMDSZ és a Rotary Klubon keresztül a civil szféra részéről. A csütörtöki tanácsülésen 209 ezer lejt irányozunk elő, amelyből 179 ezer lejt a gyermek- és felnőttvédelmi rendszer, 30 ezer lejt pedig az idősek otthona támogatására fordítunk” – fogalmazott az elnök.



Az április 10-én hozott 8-as katonai rendelet értelmében 14 napos elkülönítésre "szorultak" a gyerek- és idősotthonok dolgozói. A szigorítás Kovászna megyében 207 személyt érint. Vass Mária, a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság vezetője elmondta: „A Nagypénteken életbe lépett határozat miatt nagy teher hárult az intézményre és az alkalmazottakra egyaránt, hiszen 24 óra állt rendelkezésünkre, hogy átszervezzük az életet a 23 otthonban. A március 11-től, az amúgy is felfüggesztett látogatást és terepmunkát, valamint, hogy a bentlakók nem hagyhatták el az otthonokat, követte az egyéb szigorítás. A személyzet is megértő volt és elfogadta ezt az állapotot. A következő turnusba bemenők szintén 14 napos, ám otthoni elkülönítésbe kényszerültek. Az első két hét lejárt, az eddig elvégzett Covid-tesztek eredménye negatív, 91 személyt a megyei önkormányzat támogatásával vizsgáltunk meg, 18-at pedig a közegészségügyi igazgatóság révén.”



Az igazgatónő hozzátette, ez az időszak nagyban megterheli intézményük költségvetését, hiszen a munkahelyi elkülönítésben levő személyek számára teljes ellátást biztosítanak, valamint fokozottabban oda figyelnek a dolgozók biztonságára, ehhez kérték a megyei tanács mostani támogatását. (közlemény)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!