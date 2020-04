A sebezhető csoportokra és az egészségügyi rendszerre fordítaná a befolyó bírságok összegét a miniszter

Az egészségügyi rendszerre is fordíthatják a katonai rendeletek előírásainak be nem tartása miatt kirótt bírságokból befolyó összegeket - nyilatkozta szerda este a belügyminiszter.



Marcel Vela szerint a szükségállapot kihirdetése óta 290.000 ilyen bírságot róttak ki országszerte, összesen 570 millió lej értékben.



"Beszéltem a miniszterelnökkel és megtaláljuk a megfelelő keretet arra, hogy ezt a pénzt a sebezhető csoportokra és az egészségügyi rendszerre fordítsuk" - fogalmazott. A tárcavezető ugyanakkor nyomatékosította, hogy a bírságokból befolyó pénz "nem a minisztériumhoz vagy a kormányhoz", hanem a helyi hatóságokhoz kerül, nekik kell majd a közegészségügyi rendszer felé irányítaniuk azt.



Április elején a kormány egy sürgősségi rendelettel jelentősen növelte a katonai rendeletekbe foglaltak be nem tartásáért járó bírságokat. Az új szabályozás szerint a büntetések minimális összege az eddigi 100 lejről 2000 lejre nőtt, a bírság felső határa pedig 5000 lejről 20.000 lejre emelkedett. Jogi személyek esetében 10.000 lejtől 70.000 lejig terjedő büntetés szabható ki a kijárási korlátozások be nem tartásáért.



A jogszabály értelmében ugyanakkor a bírság 15 napon belül való kifizetése esetén felére csökken a befizetendő összeg. (agerpres)



Nyitókép: Veres Nándor / MTI

