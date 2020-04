Megválasztása esetén Joe Biden Jeruzsálemben hagyná az amerikai nagykövetséget

Amennyiben megválasztják az Egyesült Államok elnökének, nem telepítené vissza Tel-Avivba, hanem Jeruzsálemben hagyná az amerikai nagykövetséget Joe Biden, a demokraták várható elnökjelöltje, aki erről szerdán este beszélt egy, az otthonából interneten közvetített, virtuális pénzgyűjtő rendezvény alkalmával.



A 77 éves politikus - aki korábban az Obama-adminisztráció alelnöke volt - úgy fogalmazott: a képviseletet nem kellett volna áthelyeznie a Trump-kormányzatnak, de "most, hogy már ott van", ő nem költöztetné vissza.



Biden kijelentette: konzulátust nyitna Kelet-Jeruzsálemben, megkönnyítve a párbeszédet a palesztinokkal. "Az én kormányzatom mindkét felet arra bíztatná, hogy tegyenek kezdeményezéseket a kétállami megoldás napirenden tartása érdekében" - mondta a videokonferencián, amelyen a kampánya 250 lehetséges anyagi támogatója vett részt. Az úgynevezett kétállami megoldás értelmében Izrael mellett létrehoznának egy önálló palesztin államot is.



Elemzők emlékeztetnek rá, hogy 2019 októberében Biden egy amerikai baloldali zsidószervezet konferenciáján kiállt korábbi álláspontja mellett, és hangsúlyozta, soha nem támogatna olyan lépést, amely becsapná az ajtót a palesztin állam létrehozása előtt.



A korábbi amerikai kormányok - beleértve a Barack Obama és a George W. Bush vezette kabinetet - szintén a kétállami megoldást támogatták, és ezen a nemzetközi határozatokhoz is illeszkedő politikán Donald Trump kormányzata változtatott.



A Trump-kormányzat 2018 májusában - Izrael Állam megalakulásának 70. évfordulóján - áthelyezte az amerikai nagykövetséget Jeruzsálembe, és ezzel formálisan is Jeruzsálemet ismerte el Izrael fővárosának. Idén januárban pedig Jared Kushner, az amerikai elnök veje és fehér házi tanácsadója előterjesztette a kormányzat közel-keleti béketervét, amely elemzők szerint Izraelnek tesz jelentős engedményeket. A tervet egyébként a Palesztin Hatóság elutasította. (mti)

