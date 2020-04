Május 4-től a megszokott órarend szerint jelentkezik a TeleSuli, most már Kolozsvárról

A felvételek Marosvásárhelyről Kolozsvárra történő áthelyezése után május 4-én megszakítás nélkül, a már megszokott órarend szerint folytatódik a TeleSuli mindhárom csatornán – közölte a kisebbségi oktatásért felelős államtitkári kabinet.



Első körben a TVR marosvásárhelyi stúdiója vállalta a forgatásokat, 39 pedagógus (köztük egyetemi tanárok) munkájaként heti 20, már közel 100 tévés lecke került adásba. Március 30-ától a TVR3, a Marosvásárhelyi TVR és a Kolozsvári TVR sugározza a magyar VIII. és XII. osztályos diákok számára a TeleSuli műsort, amely a vesztegzár és a távoktatás ideje alatt próbál segíteni a tanulóknak felkészülni a nyolcadikosok cikluszáró vizsgájára és az érettségire.



Az RMDSZ, a kisebbségi oktatásért felelős államtitkári kabinet és a Magyar Szülők Szövetsége kezdeményezésére a Román Közszolgálati Televízió jóvoltából jött létre a TeleSuli magyar kiadása, amely az Oktatási és Kutatási Minisztérium akkreditált oktatási műsora.



Mátéfi István matematikatanár, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazgatója azért jelentkezett a TeleSuli marosvásárhelyi munkacsoportjába, mert meggyőződése, hogy a 30 éves tapasztalata a tanügyben hasznos lehet a diákoknak.



„Képes vagyok a diákokkal úgy megosztani a matematikát, hogy érthető és hasznos legyen számukra” – jelentette ki.



Elmondása szerint a matematikaleckéket Hamar Erzsébet és Szász Szilárd készítette és adta elő a VIII. osztályosoknak (összesen 10 leckét), Szilágy Teréz Emőke és ő pedig a XII. osztályosoknaknak (összesen 15 leckét).



„A közös elképzelés szerint minden lecke alkalmával egy adott témát mutattunk be vizsgafeladatokkal kibővítve, ezáltal segítettünk a diákoknak felkészülni az érettségi vizsgára” – fejtette ki a tévés matematikaleckék koncepcióját Mátéfi István.



A kihívásokról elmondta: „Sajnos nagyon nehéz feladat volt kialakítani a matekesek csapatát, több kollégát próbáltam bevonni, de nem voltak hajlandók vállalni és szembenézni a kamerával. Továbbá a matematikaanyagot viszonylag nehéz PowerPointos bemutatóban elkészíteni, egy lecke esetében kb. két napig kellett dolgozni, tehát nagyon időigényes munka volt. Sok problémát okozott a 24 perces időkeret, amely elég szűk egy tartalmas és érthető matematikaelőadás megtartásához.”





Ezt a véleményt Vencz Balázs, a brassói Áprily Lajos Főgimnázium XII-es diákja is osztja

„Az adás szerintem túl rövid ahhoz, hogy egy új leckét aprólékosan elmagyarázzon a diákoknak, és nekem például nem volt időm jegyzetelni, mert túl gyorsan mondták a leckét, ami természetesen érthető, mert a tanároknak bele kell férni az időkeretbe. Aviszont nagyon jó arra, hogy valaki elismételjen egy már megtanult leckét. Ugye, minél többször hallgat/olvas el valamit az ember, annál jobban rögzülnek az információk. Eszünkbe juttat olyan tananyagrészeket, amiket pár hónapja felvettünk, de sok mindent elfelejtettünk. A képek segítségével olyasmiket lehet megtanulni belőle nagyon könnyen, amik másképp nehezebben mennének."

A marosvásárhelyi igazgatója a hiánypótló voltáról és a lehetséges fejlesztésekről így vélekedik:

„Az ötlet nagyon jó volt, szerintem hasznos a diákoknak. Az előadások nagyon profi szinten elő vannak készítve, strukturáltak egy adott vizsgatéma köré. Fontosnak tartom, hogy a felvételek során lehetőség legyen az esetleges hibákat kijavítani – most nem volt. Az információk rendszerezettek, és nagyon jól össze vannak foglalva azok az ismeretek, amelyek szükségesek a sikeres vizsgához, ezért ajánlom a diákoknak, hogy többször nézzék vissza a leckéket a világhálón, akár a csatornáján, akár a TeleSuli Facebook-oldalán, a bemutatott témák szerint ismételhetnek, a prezentációkat pedig letölthetik a honlapról."

„A pedagógusoknak is csak javasolni tudom, hogy kapcsolódjanak be az ilyen tevékenységekbe. Számomra pozitív tapasztalat volt, nem bántam meg, hogy bevállaltam. Nagy kihívás volt, de szerintem mind a négy matektanár eleget tett az elvárásoknak. Remélem, hogy lesz folytatása ennek a tevékenységnek" – fejezte ki reményét Mátéfi István, aki hozzátette:

„Pozitív visszajelzéseket kaptam mind a diákoktól, mind a tanároktól. A matekleckék magas nézettsége is igazolja, hogy szükség volt a tévés matematikaórákra."

A kovásznai XII-es diákja nagy érdeklődéssel nézi a adásait:

„Egyrészt kíváncsi vagyok más tanárok, iskolák módszereire, másrészt szeretem összehasonlítani a tudásomat az elhangzott tanítással, pótolva ezáltal a hiányosságaimat. Rendszerint követem a magyar-, a matematika- és a kémiaórákat. Mindenképpen hasznos, mert rövid idő alatt nagyon sok információt kapok, és tág témakört ismételek át vele. A reál tantárgyakból feladott házit előszeretettel oldom meg. Anak köszönhetően főleg magyar irodalomból tisztultak le számomra bizonyos fogalmak a verselemzéssel és a hőstípusokkal kapcsolatosan."

A TeleSuli fogadtatása a diákok és a pedagógusok körében egyaránt folytatásra ad okot

A TeleSuli szerkesztőségének május 1-je után nem áll módjában biztosítani a technikai feltételeit, ezért a Kolozsvári-nél folytatódnak a felvételek 48 helyi pedagógus (köztük egyetemi tanárok) bevonásával. Így május 4-től megszakítás nélkül, a már megszokott órarend szerint folytatódik a mindhárom csatornán.

Tárkányi Erika magyartanár elsősorban a kisebbségi oktatásért felelős államtitkári kabinet felhívására, tanfelügyelőségi megkeresésre jelentkezett a kolozsvári munkacsoportjába. A kolozsvári pedagógusa mesélt a tévés magyarórák előkészületeiről:

„Ez csapatmunkában működik. Amikor megkaptam a felkérést, kiküldtem én is az értesítéseket azoknak a kollégáknak, akiknek szakmai tapasztalata mind a tanórák szervezésében, a mindennapi tanításban, mind a vizsgán való javítás munkájában megfelelő, és elsősorban őket kértem fel, kérdeztem meg, vállalnák-e ezt a feladatot. Bevallom, nem ment gördülékenyen a meggyőzés, de kialakult egy olyan 10 (jómagamat is beleszámítva) magyartanárból álló munkacsapat, amelynek tagjai végül is láttak kihívást a TeleSulis órák megszervezésében. Emellett pedig mindannyian fontosnak tartjuk azt, hogy ezek az órák elsősorban a gyerekek, a végzős VIII. és XII. osztályosok érdekét, segítését szolgálják."

A tévés magyarórák munkacsoportjának koordinátora elmondta, a marosvásárhelyi magyarórás munkacsoport követendő mintaként szolgál számukra:

„Köszönjük szakmaiságukat és munkájukat! Természetesen a megkötések adottak, hiszen a PowerPointos bemutatók megtartásában kell nekünk is gondolkodnunk. Próbáljuk érdekessé tenni bemutatóinkat, és figyelmesen igazodni a megtartott tartalmak kiegészítéséhez, az új követelményrendszer által megfogalmazott tartalmak megalkotásához."

A TeleSuli a romániai magyar oktatásban újkeletű kezdeményezés, ezért a módszertan kidolgozása is a tantárgyak szerinti munkacsoportokra hárul

„A technikai tudást igénylő munka félelmei mindannyiunkban ott rejtőznek, hiszen magyartanárként elsősorban művészeti megközelítésű és élményátadó alapú óratartás jellemez minket, és nem vált megszokottá számunkra minden tananyagtartalom ppt-s bemutatóban való feldolgozása. Ez a része félelmet, de ugyanakkor kihívást is hordozó feladattá vált. Mindenesetben technikai gondoktól való félelem és a televíziós szerepléssel járó lámpaláz jellegű izgalom. Amikor összeáll a bemutató, kerek egész, elpróbált, és bátran kiengedhető a nézők elé, mindig ott bujkál egy kis félelem, nehogy valami kis hiba, elírás benne maradjon. Az eddigi felvételeket a kollégáim nagyon kellemes tapasztalatként élték meg, hiszen a tévés stáb megfelelően megnyugtató és bátorító hozzáállásával törekedett oldani a kezdeti izgalmakat. Annak a reménye mindig is ott volt bennünk – főleg, amikor egy-egy előadás képe összeállt –, hogy érdemes volt ezt vállalni, és hasznos munkát végezhetünk” – fejtette ki Tárkányi Erika.Arról, hogy a tévés magyarórák milyen szerepet tölthetnek be a távoktatás idején, az egykori magyar nyelv és irodalomért felelős szaktanfelügyelő elmondta:„Elsősorban azok számára hasznos, akik valamilyen okból kifolyólag lemaradtak az online oktatásról, vagy akiknek nem sikerül napi szinten bekapcsolódniuk eszközhiány miatt, jelentős segítség a televízióban közvetített magyaróra. A szerencsésebbek számára a végzősök közül, akik részt vehetnek – eszközeik is lévén – az online oktatásban, szintén hasznos lehet. Hiszen ezeket aban feldolgozott tananyagrészeket/tartalmakat mind úgy állítjuk össze, hogy megfelelő segítséget nyújtsanak a VIII-os záróvizsgára, valamint az érettségi vizsgára való felkészülésben, hogy a diákok választ kaphassanak felmerülő kérdéseikre, és természetesen arra is törekedtünk, hogy ne csak ismeretanyag átadása jellemezze a bemutatókat, hanem hasznos tanácsokat és megoldási mintákat is ajánljunk. Ez az elsődleges célja ezeknek az anyagoknak. Emellett hosszú távon is, a későbbiekben is használhatók lesznek ezek az oktatóanyagok.”Tárkányi Erika as tapasztalatából kiindulva állítja:„Azon érdemes elgondolkodni, hogy olyan munkacsapatok alakuljanak, amelynek tagjai vállalják a magyarórák tananyagának átgondolását/újragondolását és összefoglalókat, érdekesebb tananyagrészeket bemutatók formájában kidolgozzanak. Ezek által is hasznos segédleteket kínálhatunk diákjaink számára.”