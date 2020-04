Nagyot zuhant a PNL népszerűsége január óta, ez is magyarázhatja Johannis kijelentéseit

Az IMAS közvélemény-kutató intézet felmérései szerint már harmadik hónapja zuhan a Nemzeti Liberális Párt (PNL) népszerűsége, és míg januárban a felmérések 47 százalékos támogatottságot mutattak számukra, addig ez az arány áprilisra már 33 százalékra zuhant.



Az IMAS adatai szerint a Szociáldemokrata Pártnak (PSD) sikerült egy keveset javítania, ők jelenleg 24,8 százalékos támogatottságnak örvendenek, ami +0,9 százalékos javulást jelent a legutóbbi méréshez képest.



A Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) népszerűsége is csökkent, ők jelenleg 10,8 százalékon állnak az IMAS-szerint, míg márciusban 12,5 százalékot mértek számukra.



Az USR-től külön is mért PLUS szövetség is rontott az elmúlt egy hónapban, ők 5,1 százalékon állnak a múlt havi 6,5 százalékhoz képest.



A Pro Románia viszont jobban áll, mint korábban és 8,2 százalékos támogatottságnak örvend, míg a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) a márciusi 4,5 százalékról 5,5 százalékra tornázta fel magát.



Ha jövő vasárnap rendeznék az országban a parlamenti választásokat, akkor a Népi Mozgalom Párt (PMP) az IMAS-felmérésre szerint 3,4 százalékot, míg a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) 4,4 százalékot kapna, így előfordulhat, hogy nem érnék el a bejutáshoz szükséges parlamenti küszöböt.



A felmérést április 6. és 24. között végezték 1010 válaszókorú személy megkérdezésével, a hibahatár 3,1 százalék. (EUROPA FM/hírszerk.)

