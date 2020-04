Május 1-jén és 2-án leállítják a teljes autósforgalmat Balázsfalván

Május 1-jén és 2-án betiltják a személygépjárművek, kisteherautók és motorkerékpárok használatát a Fehér megyei Balázsfalván a szükségállapotra és a koronavírus járvány megfékezésére hivatkozva, közölte a város polgármesteri hivatala.



Ezeken a napokon reggel 7 és este 19 óra között tilos lesz a fentebb említett járműveken közlekedni, a szabályszegőket 100 és 500 lej között bírságolhatják meg a hatóságok.



A szigorítás alól kivételt képeznek:



- azok a személygépjárművek, kisteherautók, amelyek Balázsfalva területén termékeket szállítanak a közélelmezési egységek számára, de nem vonatkozik azokra a termékeket szállító járművekre, amelyeknek a tevékenységét felfüggesztették a szükségállapot ideje alatt.



- azok a személygépjárművek, kisteherautók, motorkerékpárok, amelyek csak áthaladnak a város területén, ennek feltétele, hogy nem állhatnak meg a településen.



- amelyeknek tulajdonosai a településen élnek és az említett időszakban éppen hazatérnek a településen kívülről, vagy éppen elköltöznek onnan.



- amelyeknek tulajdonosai Balázsfalvi lakcímmel rendelkeznek, és a járműveket munkavégzés céljából veszik igénybe.



- amelyeknek tulajdonosa a településen egészségügyi vagy más jól indokolt eset (pl. haláleset) miatt kell közlekedjenek.



A polgármesteri hivatal közleménye továbbá azt is kiemeli, hogy a rendelkezés alól kivételt képeznek a rendőrség, a csendőrség, a helyi rendőrség, a SMURD, a városi mentőszolgálat és a nemzetvédelmi minisztérium járművei is. A hatóságok járművei mellett a helyi gáz, víz, szennyvíz, elektromosság, internet, telefon és kábeltévé szolgáltató vállalatok járművei is közlekedhetnek akadálytalanul, valamint az összes olyan intézmény járművei, amely megbízást kapott és részt vesz a koronavírus járvány elleni küzdelemben. (digi24.ro/hírszerk.)



