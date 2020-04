Korszerűsíteni és bővíteni fogják a marosvásárhelyi repteret

A Maros Megyei Tanács rendes havi ülésén ma elfogadta a repülőtér korszerűsítésére készült tervek műszaki-gazdasági mutatóit, a projekt része a kifutópálya meghosszabbítása, a repülőgép parkoló és az utasterminál bővítése - áll a megyei tanács közleményében.



„A repülőtéren folyó beruházások folytatása több szempontból is fontos, egyrészt a lakosság számára, hogy könnyebben tudjanak eljutni különböző célállomásokba, másrészt a megye gazdasági fejlődésében is kulcsszerepe van a repülőtérnek"- hangsúlyozta Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke.



Mint írják, a tervek alapján a kifutópályát a jelenlegi 2000 méterről 2580 méterre hosszabbítják meg, a repülőgép parkoló platformot kibővítik, hogy több nagy repülőgépet is tudjon fogadni, az utasterminál esetében pedig megduplázzák a check-in pultok számát, hogy óránként akár 750 utast is lehessen majd fogadni.



Arról is döntöttek továbbá, hogy elkezdik a beruházáshoz szükséges területek kisajátítását. Az összesen 57 124 m² nagyságú terület tulajdonosainak kárpótlására 262 641 lejt hagytak jóvá.



A reptér körül zajló beruházások teljes értéke megközelítőleg 328 millió lej.



Ugyanakkor, szintén a mai ülésen hagyták jóvá a Maros Megyei Tanács által irányított gazdasági-szociális tevékenységek 2020-as évi programját, amely elérhető a megyei tanács honlapján.



Az önkormányzati testület továbbá 1.360.000 lejt utalt ma át a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságnak, hogy fedezzék azoknak az alkalmazottaknak a napi ellátását, akik szolgálati idejük alatt nem mehetnek haza a családjukhoz.



A közleményben kiemelték ugyanakkor azt is, hogy a Maros Megyei Klinikai Kórház is kapott az állami költségvetésből 6.340.000 lejt veszélyességi pótlék fizetésére, amit azok az egészségügyi dolgozók kapnak, akik koronavírusos betegeket ápolnak. (közlemény, hírszerk.)

