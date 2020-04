Gyorssegéllyel támogatják a Kövászna megyei vérközpontot

Kovászna Megye Tanácsa és a megyei vérközpont együttműködési szerződést kötött annak érdekében, hogy a megyei önkormányzat 20 ezer lejre tudjon védőfelszereléseket és fertőtlenítőszert vásárolni a vérközpont számára.



„Rendkívüli helyzet alakult ki a világjárvány miatt, ezért többletfeladatokat is vállalnunk kell az emberek, a munkakörnyezet biztonsága érdekében. Az egészségügyi minisztérium feladata lett volna, hogy a megyei vérközpontot felszerelje védőfelszerelésekkel, sajnos nem tette meg, holott itt olyan tevékenység zajlik, amely az egészségügyi ellátás életbevágóan fontos része. Ezért döntöttünk úgy, hogy támogatjuk az intézményt és segítünk abban, hogy a járványhelyzetnek megfelelő, biztonságos munkakörnyezetet tudjanak kialakítani az ott dolgozók számára” – indokolta a döntést Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke a tanácsülést követően.



A megyei önkormányzat további 1 millió 100 ezer lejt szavazott meg a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház számára, az összegből egészségügyi fogyóanyagokat, védőfelszereléseket, gyógyszereket, valamint a COVID-19 járvány elleni védőanyagokat, teszteket vásárolnak, illetve tovább bővítik az oxigén ellátást és tárolókapacitást.



A testület 209 ezer lejt irányzott elő a gyerekvédelmi rendszerben és a hídvégi öregek otthonában dolgozó 207 alkalmazott számára. Az összeget a munkahelyen kéthetes időtartamú, folyamatos szolgálatot teljesítő személyzet ellátása mellett, a COVID-19 vizsgálatok elvégzésére, valamint a védőruhák és felszerelések vásárlására fogják fordítani.



Készülve a járvány utáni időszakra is, Kovászna Megye Tanácsa a megyei kórház régi épületének korszerűsítését és kibővítését tervezi, a csütörtöki tanácsülésen jóváhagyták a beruházás megvalósíthatósági tanulmányát és a műszaki-gazdasági mutatóit. A tüdőkórház esetében új épület építését tervezik, amelyet az Országos Beruházási Társaság fog finanszírozni, ehhez a tervezési témakört kellett meghatározni, amit el is fogadtak a megyei tanácsosok. (közlemény)

