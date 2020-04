Újabb fertőzöttek halálát okozta a koronavírus Romániában, 700 fölé emelkedett az áldozatok száma

FRISSÍTVE: Tizenhat újabb koronavírus-fertőzött elhalálozását jelentette csütörtökön a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS), ezzel 711-re nőtt a betegség halálos áldozatainak száma.



Késő délután három férfi és hét nő elhalálozásáról számoltak be, ők 64 és 90 év közöttiek voltak.



Meghalt egy 73 éves, Fehér megyei férfi, egy 65 éves, Vrancea megyei nő, egy 78 éves, Bihar megyei nő, egy 88 éves, Bihar megyei férfi, egy 81 éves, Galac megyei férfi, egy 64 éves, Suceava megyei nő, egy 80 éves, Arad megyei nő, egy 88 éves, Brassó megyei nő, egy 85 éves, Galac megyei nő, és egy 90 éves, Iaşi megyei nő.



Este újabb hat személy halálát jelentették be, közülük öt férfi és egy nő, ők 46 és 84 év közöttiek voltak.A legutóbbi hat áldozat mind Suceava megyei volt.



Valamennyien más betegségekben is szenvedtek.





