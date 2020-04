Fokozott lesz az ellenőrzés az előttünk álló hosszú hétvégén

Rendőr- és csendőrjárőrök fognak ellenőrzéseket tartani az előttünk álló hosszú hétvégén, hogy meggyőződjenek arról, hogy a polgárok kizárólag a katonai rendeletekben megjelölt indokokkal hagyták el otthonukat - közölte csütörtöki sajtóértekezletén Monica Dajbog, az Országos Rendőr-főkapitányság (IGPR) szóvivője.



"A járőrök egyik fő feladata, hogy kiszűrjék azokat, akik a katonai rendeletekben előírtaktól eltérő okokból kívánnak utazni, és így hozzájárulhatnak az új koronavírus terjedéséhez" - fejtette ki Dajbog.



A hét végén mintegy 36 ezer rendőr és csendőr teljesít majd szolgálatot, akikhez helyi rendőrök is csatlakoznak.



A járőrök sűrűbbek lesznek azoknak a helyeknek a környékén, ahol más körülmények között tömegrendezvények szoktak lenni május 1-jén - mondta el a szóvivő.



Ugyanakkor ellenőrizni fogják, hogy senki ne hagyja el a karanténközpontokat.



A rendőrség szokásos egységeit kutyás és lovas rendőrök is segítik, a közlekedést helikopterekből is felügyelik - részletezte Monica Dajbog.(agerpres)

