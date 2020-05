Hiába gratulálnak a svédeknek, Románia a WHO hivatalos ajánlásait követi

Az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) továbbra is azok a hivatalos ajánlásai, amelyeket Románia is gyakorlatba ültetett – hangsúlyozta szombaton az egészségügyi miniszter.



Nelu Tătarut azzal kapcsolatban faggatták az újságírók, hogy az Egészségügyi Világszervezet képviselői nemrég gratuláltak a koronavírus-járvánnyal szembeni fellépésért Svédországnak, amely csak ajánlásokat fogalmazott meg a lakosságnak, nem vezetett be szigorú korlátozásokat.



„A WHO-nak továbbra is azok a hivatalos ajánlásai, amelyeket mi is gyakorlatba ültettünk. Másfél héttel ezelőtt a szervezet igazgatója azt mondta, a neheze még csak most következik. Kezeljük a helyzetet ugyanolyan jól, ahogyan eddig tettük, és akkor mindannyian győztesként kerülünk ki ebből” – válaszolt a miniszter. A tárcavezető hozzátette, a járvány elején hozott intézkedések célja, hogy minél kevesebb fertőzött és minél kevesebb haláleset legyen Romániában, hogy ne terheljék túl az egészségügyi rendszert. „Még nem vagyunk túl a csúcsponton” – nyomatékosította.



Nelu Tătaru azt is elmondta, fenntartja azt a döntését, hogy a kórházak a szükségállapot feloldása után is maradjanak az egészségügyi minisztérium irányítása alatt. (agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!