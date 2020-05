Szombat délután záporra, zivatarra, de helyenként felhőszakadásra is számíthatunk

Sárga riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) az ország 33 megyéjére a várható záporok, zivatarok miatt. Az elsőfokú riasztás vasárnap déltől hétfő 22 óráig érvényes.



A meteorológusok szerint Moldvában, Munténiában, illetve helyenként Erdélyben, Olténiában és Dobrudzsában záporok, zivatarok, akár felhőszakadás is várható. A lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 25-30, elszórtan akár a 40-60 litert is négyzetméterenként. A jelzett időszakban villámlásra, megerősödő szélre és jégesőre is számítani lehet.



A sárga riasztás a következő megyéket érinti: Fehér, Argeş, Bákó, Beszterce-Naszód, Brăila, Botoşani, Brassó, Buzău, Călăraşi, Konstanca, Kovászna, Dâmboviţa, Dolj, Gorj, Galac, Giurgiu, Hunyad, Hargita, Ialomiţa, Iaşi, Máramaros, Maros, Neamţ, Olt, Prahova, Szeben, Suceava, Tulcea, Teleorman, Vâlcea, Vrancea, Vaslui megye és Bukarest.



Ugyanakkor szombaton 13 órától rossz időre vonatkozó figyelmeztetés lépett életbe, amely az ország szinte egész területére érvényes. E szerint hétfő délig a fokozott légköri instabilitás miatt zivatarok, gyakori villámlás és megerősödő szél várható az ország nagy részén, főleg keleten, délnyugaton és a hegyvidéki térségekben.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!