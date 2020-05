A GCS szombati adatai a járványról: újabb erdélyi áldozatok is vannak

A koronavírussal összefüggésbe hozható újabb 11 halálesetet jelentett be szombaton a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS). Ezzel 755-re emelkedett a halálos áldozatok száma. Az elhunytak Bákó, Neamţ, Maros, Brassó, Iaşi, Argeş és Vaslui megyeiek. Van köztük egy 37 éves, Brassó megyei férfi, illetve egy 42 éves, Maros megyei férfi is. Utóbbi olyan településről származik, ahol koronavírus-gócpontot azonosítottak. A többi áldozat 60 éven felüli, és más betegségekben is szenvedtek.



A legutóbbi tájékoztatás óta 165 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, és ezzel 12.732-re nőtt a fertőzöttek száma, közölte a GCS. A fertőzöttek közül 4547-et gyógyultnak nyilvánítottak és kiengedtek a kórházból. Jelenleg 265 beteget ápolnak az intenzív osztályon.





Eddig összesen 516 ügyben indítottak eljárást az illetékes belügyi szervek a betegségek leküzdésének meghiúsítása miatt. Az elmúlt 24 órában országszerte 5477 olyan személyt tartóztattak fel a csendőrök és rendőrök, akik nem tartották be a kijárási korlátozásokról szóló katonai rendelet előírásait. A Román Rendőrség tájékoztatása értelmében összesen 9.466.700 lej értékben róttak ki bírságot emiatt.A GCS ismét felhívja a polgárok figyelmét, hogy kizárólag hivatalos forrásokból tájékozódjanak a koronavírusról, ugyanakkor emlékeztet, hogy a 0800.800.358-as zöldszámon is kérhetnek információkat. A zöldszám nem sürgősségi szám, ez csak a tájékoztatást szolgálja – nyomatékosítják. A külföldön élő román állampolgárok a +4021.320.20.20 számon érdeklődhetnek a COVID-19-cel kapcsolatos tudnivalókról.Május 1-jéig összesen 1.126.337 koronavírusos esetet jegyeztek Európában. A legtöbb koronavírusos beteg Olaszországban, Franciaországban, Németországban, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban van.Románia területén jelen pillanatban 13.302 személy van hatósági karanténban, 20.198-an pedig otthoni elkülönítésben, orvosi megfigyelés alatt. A 2-es számú katonai rendelet hatályba lépése óta 2249 személyt helyeztek hatósági karanténba, mert nem tartották tiszteletben a lakhelyi elkülönítésre vonatkozó előírásokat. Továbbá 181, hatósági karanténban lévő személy elhagyta a karanténközpontot, ezért újabb 14 napra vesztegzár alá vonták őket.Ez idáig 190.540 tesztet végeztek országszerte.Az elmúlt 24 órában 470 hívás futott be az 112-es sürgősségi számra a koronavírussal kapcsolatban, illetve 1176 a lakosság tájékoztatására létrehozott 0800 800 358-as zöld számra.A külföldön élő román állampolgárok körében ez idáig összesen 2349 személyt diagnosztizáltak koronavírussal, az elhalálozások száma pedig 93-ra emelkedett. A fertőzöttek közül 1387-et Olaszországban diagnosztizáltak, 560-ot Spanyolországban, 29-et Franciaországban, 271-et Németországban, 71-et Nagy-Britanniában, hatot Japánban, 4-et Ausztriában, 3-at az Amerikai Egyesült Államokban, 3-at Belgiumban, kettőt-kettőt Namíbiában, Indonéziában, Svájcban és Törökországban és egyet-egyet Írországban, Luxemburgban, Svédországban, Argentínában, Tunéziában, az Egyesült Arab Emírségekben és Máltán.A koronavírus-járvány kitörése óta 93 igazoltan fertőzött román állampolgár halt meg külföldön: 29 Olaszországban, 19 Franciaországban, 28 az Egyesült Királyságban, 8 Spanyolországban, 4 Németországban, 2 Belgiumban, egy Svédországban, egy Svájcban és egy az Amerikai Egyesült Államokban.A külföldön élő, koronavírussal fertőzött románok közül eddig 21-et nyilvánítottak gyógyultnak: 9-et Németországban, 8-at Franciaországban, kettőt Indonéziában, egyet Luxemburgban és egyet Tunéziában.