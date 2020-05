Suceava megyében újabb koronavírus gócpont alakult ki

A Suceava megyei közegészségügyi hatóság bejelentette, hogy a megyében újabb gócpontot fedeztek fel: a Bogdăneşti Keresztény Szociális Központban járványtani vizsgálatot végeztek, amelynek keretében letesztelték a 120 gondozott személyt és az intézmény összes alkalmazottját - írja a Marosvásárhelyi Rádió oldala, a Román Rádióra (RRA) hivatkozva.



A teszek eredménye összesen 72 Covid-19 betegséget mutatott ki, az idős bentlakók közül 63-an kaptál el a fertőzést, míg az alkalmazottak között 9-en fertőződtek meg.



A betegeket a Suceava Megyei Kórházba utalták be, viszont különböző fázisokra lebontva történt meg a kórházba szállítás. Elsőként azok kerültek kórházba, akiknek látható tüneteik voltak, viszont a megyei közegészségügyi igazgatóság vezetője, Manuela Trifan szerint holnap már sor kerül az utolsó betegek áthelyezésére.



A hatóságok általános fertőtlenítést rendeltek el az öregotthonban, ahova kiszállt egy közeli kórházból egy járványtani orvos-csapat, akik megfigyelés alatt tartják a még az intézményben lévő fertőzött személyeket. Az alkalmazottak a már korábban bevezetett 14 napos váltásokkal dolgoznak továbbra is, viszont minden műszak-váltáskor letesztelik a kilépőket és a belépőket egyaránt.



Az intézményt a hatósági döntés értelmében el fogják látni védőruhával, arcmaszkkal és kesztyűvel.



Suceava megye így továbbra is gócpontnak minősül, ahol vesztegzár van érvényben a municipiumi város, és további nyolc községben. (marosvasarhelyiradio/Mediafax)

Nyitóképen a Bogdăneşti Keresztény Szociális Központ, fotó: doxologia.ro

