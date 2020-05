Október-decemberre számítja az egészségügyi miniszter a járvány második hullámát

Az egészségügyi miniszter szerint a koronavírus-járvány újabb hulláma várható idén az év utolsó három hónapjában.



„Október-decemberben egy második hullámra számítunk, de ezt nagyban meghatározza majd, hogy miként leszünk túl a jelenlegin” – fogalmazott Nelu Tătaru, hangsúlyozva ismét annak fontosságát, hogy a lakosság ezen a hétvégén is tartsa be a korlátozó intézkedéseket.



A tárcavezető rámutatott, egyelőre nem gondol a korlátozások enyhítésére. „A járványgörbe még felfelé ível, még vannak új esetek, új gócpontok, új elhalálozások, vannak még intenzív terápiás ellátásra szorulók, lélegeztetőgépen levő személyek” – nyomatékosította a miniszter, hozzátéve, hogy akkor lehet majd a korlátozások lazításáról beszélni, amikor tartósan csökken az új megbetegedések és a súlyos esetek száma.



Újságírói kérdésre válaszolva a miniszter elmondta, a külföldön élő román állampolgároknak május 15-e után is karanténba kell vonulniuk hazatéréskor. (agerpres)

