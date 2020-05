Vasárnap délelőtt újabb koronavírussal összefüggésbe hozható haláleseteket jelentettek be

A koronavírussal összefüggésbe hozható újabb kilenc halálesetet jelentett be vasárnap a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS). Ezzel 780-ra emelkedett a halálos áldozatok száma.



Az elhunytak Arad, Vaslui, Bákó, Galac, Neamţ, Iaşi és Temes megyeiek. Van köztük egy 26 éves, Iaşi megyei férfi is, aki az elhízás mellett magas vérnyomással küzdött, és kezeletlen cukorbetegsége is volt.



Meghalt még egy 93 éves, Arad megyei nő, egy 55 éves, Vaslui megyei nő, egy 67 éves, Bákó megyei férfi, egy 73 éves, Galac megyei férfi, egy 67 éves, Neamţ megyei férfi, egy 61 éves, Neamţ megyei nő, egy 60 éves, Galac megyei férfi, valamint egy 70 éves, Temes megyei férfi.





Mindannyian más betegségekben is szenvedtek.