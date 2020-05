A SRI illetékeseitől kérnek nyilvános magyarázatot Johannis nyilatkozatára

A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) illetékeseinek nyilvánosan magyarázatot kell adniuk Klaus Johannis azon nyilatkozatáról, amelyben a Székelyföld autonómiájával kapcsolatos "egyezségről" beszélt az államfő, ellenkező esetben behívják őket meghallgatásra a SRI tevékenységét ellenőrző parlamenti bizottság elé - nyilatkozta vasárnap a Szociáldemokrata Párt (PSD) sajtószóvivője.



Lucian Romaşcanu kijelentette, Johannis "Magyarországgal kötött okkult megállapodással" vádolta meg a PSD-t, anélkül azonban, hogy bizonyítékokkal, érvekkel támasztotta volna alá kijelentéseit.



Az ellenőrző bizottság alelnöke, Marian Cucşa arról nyilatkozott, hogy javasolni fogja a SRI elnökének, Eduard Hellvignek keddi kihallgatását a politikai pártok és a magyarországi kormány közötti esetleges megállapodásról – írja a Mediafax.



Cucşa azon a véleményen van, hogy a Külügyi Hírszerző Szolgálat (SIE) vezetőjét, Gabriel Vlaset is be kell hívni az ellenőrző bizottság elé, bár elmondása szerint az államfő "több részlettel szolgálhat".



A PSD szóvivője továbbá rámutatott, a SRI "nem hallgathat" ebben a rendkívül súlyos helyzetben, ezért arra kérik a hírszerző szolgálat illetékeseit, közöljék nyilvánosan, ha vannak információik a Johannis által emlegetett megállapodással kapcsolatban, ellenkező esetben a parlamentben kérnek magyarázatot az elnök nyilatkozatára.



Romaşcanu kiemelte, "ha nem kapunk akár közvetlen, akár a bizottságon keresztüli választ, Johannis úrnak magának kell majd felvállalnia néhány dolgot".



FRISSÍTÉS: Csoma Botond RMDSZ-es képviselő, az ellenőrző bizottság titkára a Transindex megkeresésére elmondta, igaz a PSD-nek is volt hasonló kezdeményező kijelentése, a bizottság összehívását és a hírszerzés vezetőjének behívását ő maga is javasolta Cucșa alelnöknek, (aki kinevezett elnök hiányában elnöki jogköröket gyakorol). Mint elmondta, az RMDSZ-nek ehhez nincs köze, ez önálló kezdeményezés volt a részéről, ő is utólag látta, hogy Ciolacu (a PSD vezetője) is tett hasonló kijelentést még pénteken.



A bizottság tagjai rá fognak kérdezni arra, hogy szolgáltatott-e a hírszerzés olyan információt az államfőnek, amik alapján Johannis megtehette azokat a kijelentéseket, amelyeket megtett.



Arra a kérdésünkre, hogy a bizottság pontosan hogyan ellenőrzi az elnök és hírszerzés közti kommunikációt, Csoma Botond annyit mondott: az ellenőrző bizottság tulajdonképpen egy felügyelő bizottság, aki előtt az igazgató kötelezően meg kell jelenjen. A bizottság bármilyen kérdést feltehet, erre pedig köteles válaszolnia - magyarázta. "Amennyiben van egy nemzetbiztonsági veszély, ami Erdélyt jelenti, arról nem csak az elnöknek kell tudnia, hanem a parlamentnek is. A bizottságnak tehát jogában áll rákérdezni erre a hírszerzésnél, hogy az államfő mire alapozta az elhangzott kijelentéseket" - emelte ki a képviselő.



"Nyilván, nem könnyű feladat a hírszerzést ellenőrizni, még Amerikában sem" - tette hozzá, valamint azt is elmondta, a SRI vezetőjének meghallgatására volt már precedens.



Az államfő szerdán tartott sajtónyilatkozatában a székelyföldi autonómiatervezet hallgatólagos képviselőházi elfogadásáról beszélt, ahol azt mondta, hogy "míg mi a járvány ellen harcolunk (a PNL), a PSD azért harcol, hogy Erdélyt a magyaroknak adja". (Agerpres, Mediafax, hírszerk.)









Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!