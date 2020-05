Kovászna megyében is van újabb haláleset

Újabb tíz koronavírus-fertőzött elhalálozását jelentette vasárnap a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS), ezzel 790-re nőtt a betegség halálos áldozatainak száma.



Az elhunytak Suceava, Galac, Dâmboviţa, Kovászna, Brassó és Olt megyeiek. Van köztük egy 60 éves, Suceava megyei mentős, aki esetében nincs tudomásuk a hatóságoknak más társbetegségekről, illetve meghalt egy 61 éves ápolónő is, aki egy Dâmboviţa megyei öregotthonban dolgozott, és az elhízás mellett magas vérnyomással és kettes típusú cukorbetegséggel is küzdött.



Elhunyt még egy 66 éves, Suceava megyei férfi, egy 71 éves, szintén Suceava megyei férfi, egy 85 éves, Suceava megyei nő, egy 77 éves, Galac megyei férfi, egy 60 éves, Kovászna megyei férfi, egy 88 éves, Brassó megyei nő, egy 82 éves, Suceava megyei nő és egy 54 éves, Olt megyei nő. Mindannyian más betegségekben is szenvedtek.



