Tizennégy napos karantén alá vontak egy buzăui városnegyedet, miután vasárnap 19 koronavírussal fertőzött beteget regisztráltak a körzetben - jelentette be hétfő reggel a Buzău megyei prefektúra sajtóirodája.



A közegészségügyi igazgatóság javaslatára meghozott döntés mintegy kétezer embert érint, ellátásukról a hatóságok gondoskodnak.



A 19 fertőzött között, amelyeket a Râmnicu Sărat-i és a több bukaresti kórházba szállítottak, két egyéves gyerek is van.



Leonard Damian prefektus azt nyilatkozta vasárnap, hogy a fertőzés valószínűleg attól a 41 egy éves férfitől terjedt el, aki húsvétkor Ialomiţa megyébe látogatott, és már ott koronavírus-fertőzés tünetei voltak. Őt akkor letesztelték, és pozitív eredményt produkált, azt követően kezdték környezetét is ellenőrizni.



Buzău megyében ez idáig összesen negyven koronavírus-fertőzöttet regisztráltak. (agerpres)



Nyitókép: Digi24.ro

