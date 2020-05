Tanügyminiszter: akár a kórházban is vizsgázhatnak a koronavírusos diákok

A tanulók, elvileg, maszkot viselnek majd az osztálytermekben - mondta el vasárnap este a Digi 24 televízió műsorában Monica Anisie oktatási miniszter.



A tárcavezető kifejtette: az iskolába visszatérő tanulók legtöbb tízen lesznek egy osztályteremben, és arról, hogy kötelező lesz-e maszkot hordaniuk, az egészségügyi minisztérium dönt.



Hozzátette: nem támogatja azt a többek által javasolt módszert, hogy a képességvizsgát az öt-nyolc osztályos általánossal helyettesítsék. Emlékeztetett: a bejutási médiába - 20%-os arányban - most is beszámítják az öt-nyolc osztályos általánost, a tanulók sorrendje pedig a vizsgán nyújtott teljesítmény alapján alakul ki.



Megerősítette: a képességvizsga június 15-én, az érettségi vizsga 22-én kezdődik.



Monica Anisie szerint az esetleg COVID-19-ben szenvedő tanulók egyedül lesznek egy teremben, de akár a kórházban is vizsgázhatnak. (agerpres)



