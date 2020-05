Koronavírus: a halottak száma meghaladta a nyolcszázat az országban

Frissítés: Újabb két koronavírus-fertőzött elhalálozását jelentette hétfőn a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS), ezzel 803-re nőtt a betegség halálos áldozatainak száma.



Egy férfi és egy nő elhalálozásáról számoltak be.



Meghalt egy 70 éves, Bihar megyei férfi, és egy 49 éves, Arad megyei nő.



Mindketten más betegségekben is szenvedtek.



---------------------

Újabb tizenegy koronavírus-fertőzött elhalálozását jelentette hétfőn a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS), ezzel 801-re nőtt a betegség halálos áldozatainak száma.



Öt férfi és hat nő elhalálozásáról számoltak be, ők 30 és 94 év közöttiek voltak.



Meghalt egy 68 éves, Galac megyei férfi, egy 94 éves, Galac megyei nő, egy 30 éves, Bihar megyei férfi, egy 78 éves, Temes megyei férfi, egy 84 éves, Ilfov megyei nő, egy 47 éves, Bihar megyei nő, egy 75 éves, Maros megyei férfi, egy 49 éves, Maros megyei nő, egy 65 éves, Maros megyei nő, egy 89 éves, Galac megyei nő, és egy 82 éves, Beszterce-Naszód megyei férfi.



Valamennyien más betegségekben is szenvedtek.(agerpres)

