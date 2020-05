Május 15-étől napi 150 ezer védőmaszkot gyártanak le Máramaros megyében

A hónap közepéig eléri a napi 150 ezer darabot a FFP2-es szűrésosztályú védőmaszkok gyártásának kapacitása a Techtex vállalatnál - nyilatkozta az Agerpres hírügynökségnek Mihai Filip igazgató.



A cég vezetője elmondta, az első automatizált gyártósort már működésbe helyezték, és néhány napon belül elindítják a másodikat is, így május 15-étől napi 150 ezer magas védőképességű szájmaszkot tud majd előállítani a vállalat. Az egészségügyi eszközöket a koronavírus elleni küzdelem első vonalában levő kórházak között osztják szét, de sok rendelés érkezett ipari cégektől is, amelyek újra akarják kezdeni a termelést a megfelelő egészségügyi óvintézkedések betartásával.



A védőmaszkokból folyamatosan szállítanak a Máramaros, Bihar, Maros, Szilágy, Kolozs, Fehér, Botoşani, Suceava, Krassó-Szörény, Dolj, Ialomiţa, Teleorman, Prahova, Konstanca megyei és bukaresti kórházaknak, továbbá a rendőrségnek, a csendőrségnek, a katonaságnak, valamint a TAROM, a ROMATSA és a CNAIR vállalatoknak, a polgármesteri hivataloknak és a megyei munkaerő-elhelyezési ügynökségeknek.



A maszkok mellett naponta mintegy 30 ezer orvosi köpenyt, 10 ezer védőruhát, 10-10 ezer egyszer használatos egészségügyi sapkát és cipővédőt, valamint kétezer ágyneműt is legyárt a vállalat. Ezek elsősorban a hazai kórházakhoz kerülnek.(agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!