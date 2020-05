Johannis: nincs problémám a magyarokkal!

Ismét beszélt múlt heti kijelentéseiről hétfőn Klaus Johannis államfő, amelyek Székelyföld autonómiájával kapcsolatban hangzottak el.



Az államfő azt magyarázta, hogy neki nincs semmi problémája a magyar emberekkel: "sokat ismerek közülük, vannak kollégáim is, tisztelem őket. Általában remek emberek. Nekem a politikusokkal van problémám, főleg a PSD-ben ülőkkel, akik megpróbáltak átvinni egy Székelyföld autonómiájáról szóló kezdeményezést. Vannak bizonyítékok, hogy nem egyszeri és véletlen eset volt" - mondta az elnök.



Johannis megemlítette, hogy például a szenátusban átment szintén hallgatólagosan egy kezdeményezés, “az RMDSZ párhuzamos közigazgatási törvénykönyvének” létrehozására, ami kötelezővé tenné a magyar nyelv használatát bizonyos zónákban. "Most a PSD nem mondhatja, hogy nem tud róla, mert megszavazták parlamenti bizottságokban. Most, hogy rámutattam, biztosan találnak egy módot, hogy ellene szavazzanak. De nem tehetünk úgy, mintha nem tudnánk, hogy a PSD olyan helyzetben van, hogy bizonyos törvényeket elfogadjon, amelyeket Székelyföld autonómiájához vezethetnek. Ez alkotmányellenes, és nem fogom tolerálni, hogy ilyen törvény átmenjen" mondta Johannis.



Az Adevărul hétvégén cikkezett róla, hogy a szenátusban hallgatólagosan átment a közigazgatási törvénykönyv módosítása, amelyet a PSD is támogatott. Ebben a régi törvényhez képest az anyanyelvhasználatra nézve olyan változtatást eszközölne az RMDSZ, hogy azokon a településeken, ahol a magyar lakosság aránya eléri a húsz százalékot, ott a helyi hatóságoknak kötelező legyen biztosítani az anyanyelvhasználati jogot, amit eddig is kellett volna a törvény szerint, de ha ezt elfogadnák, akkor azok, akik megtagadják ezt, büntetőjogi felelősségre lennének vonhatók. (hírszerk.)

