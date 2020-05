Raed Arafat beszélt arról, hogy hány maszk kell legyen nálunk, ha május 15. után kimegyünk a lakásból

A belügyi államtitkár szerint ne számítsunk arra, hogy a május 15-től beígért szabálylazítás után egycsapásra olyan lesz megint az életünk, amilyen a járvány kitörése előtt volt. Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság (DSU) vezetője, ahogy már tőle megszokhattuk, most is sokkal óvatosabban közelített a sokak által várt „lazítás” kérdéséhez, mint a politikusok.



Raed Arafat a Digi24-nek arról beszélt, hogy még mindig nincs végső döntés a tekintetben, hogy pontosan milyen szabályokat változtatnak meg május 15-től kezdődően. (Mint arról beszámoltunk, Klaus Johannis államfő néhány napja bejelentette, hogy e hónap közepétől feloldják a kijárási korlátozásokat, és mindenki mehet, ahová akar, mindössze a maszk viselése lesz kötelező a tömegközlekedésben, illetve zárt terekben. Ehhez képest kiderült, hogy a közlekedés csak településen belül lesz megengedett, a települések közötti utazás csak alapos indoklás mellett lesz lehetséges.)



Raed Arafat leszögezte: ami biztos, az az, hogy az iskolák leghamarabb csak szeptemberben nyithatnak ki. Hozzátette: bár a gyerekek a legkevésbé veszélyeztetett csoportot alkotják, a vírus terjesztéséhez nagymértékben hozzájárulhatnak – megbetegíthetik a szüleiket, nagyszüleiket, tanáraikat, mivel az iskolában nem igazán oldható meg a távolságtartás.



Az államtitkár kifejtette: a legjelentősebb változás arra vonatkozik, amikor a lakásunkból az utcára kilépünk: kötelező módon kell legyen ugyanis nálunk maszk. Ezt viselnünk kell mások társaságában, hogy elkerüljük a fertőzés terjesztését. Itt nem veendők számításba azok, akikkel együtt lakunk. Az államtitkár példaként elmondta: ha autóban ülünk és egyedül utazunk, nem kötelező viselnünk a maszkot, és nem kötelező akkor sem, ha a családtagjaink vannak velünk, viszont ha például egy kollégánk utazik mellettünk, kötelező számunkra és számára is a maszk viselése.



Az államtitkár be is mutatott 3 féle maszkot: a pamutot, a sebészmaszkot és az úgynevezett FFP2 maszkot. Elmondta: az egyszerű pamutmaszk is megfelelő, azonban ebből a fajtából nem elég csak egyet magunknál tartani, ha kimegyünk az utcára. Kifejtette: ebből a fajtából ajánlatos 2–3 darabot magunknál tartani, és naponta mosni, vasalni őket. A több rétegből álló sebészmaszk már jobban véd, Raed Arafat szerint azonban ezt is ajánlatos cserélni 4 óránként, illetve ha például beletüsszentünk, akkor is le kell cserélni, ellentétben az FFP2-es maszkokkal, melyek alaposabb védelmet biztosítanak.



Az államtitkár szerint magunkévá kellene tennünk a felelős viselkedést, hogy ne a rendőrség kényszerítsen minket borsos büntetésekkel arra, hogy tartsuk be a járványügyi óvintézkedéseket. Úgy vélte továbbá, hogy valószínűleg ellenőrizni fogják az utasokat a tömegközlekedési járművek vezetői, akik elképzelhető, hogy csak azokat engedik majd felülni, akik maszkot viselnek.







Fotó: Raed Arafat Facebook-oldala



