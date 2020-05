Május 15. után újranyílnak a fogorvosi rendelők és a múzeumok is. Aki sportol, az elhagyhatja a települését

Néhány konkrétumot jelentett be Klaus Johannis államfő hétfőn, miután a kormánnyal találkozott, azokkal a lazításokkal kapcsolatban, amelyek május 15. után várhatóak. Ugyanakkor figyelmeztettet rá, hogy ma is háromszáz fölött volt a pozitívan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma. "Nem múlt el a járvány, nagyon figyelmesnek kell lenni. Senki nem tudja, meddig tart majd, és rajtunk múlik, hogy jól kezeljük" -mondta az államfő.



Ezután bejelentette, hogy május 15. után szabadon közlekedhetünk településen belül, és nem kell majd saját felelősségre kitöltött nyilatkozat hozzá.



Azt is elmondta, hogy a kormány lépésről lépésre fog haladni a lazításokkal - valószínűleg kéthetente fognak újabb enyhítő intézkedéseket hozni. A mostaniak fényében május 15-től kinyílnak a fodrászatok és szépségszalonok, ugyanakkor újranyílnak a fogászati rendelők is és a múzeumok, de mindenhol különösen vigyázni kell majd a társadalmi távolságtartásra, és mindenkinek maszkot kell hordani, ha egy zárt helyiségben vagy egy közszállítási eszközön tartózkodik. Ez azonban még változhat.



A karanténban levő településekre nem érvényes a lazítás. A többi településről ki lehet majd menni, de csak akkor, ha valaki munkaügyben vagy egészségügyi probléma miatt utazik. Sportolni is lehet településen kívül, de csak az egyéni sportok megengedettek, a csapatsportok nem, ugyanis háromnál több emberrel nem szabad találkozni.



Johannis azt is elmondta, hogy a hivatásos sportolók elkezdhetik az edzéseket, de a bajnokságok nem fognak még újraindulni. Figyelmeztetett továbbá arra, hogy csak a professzionális sportolók számára nyílnak meg a sportközpontok. (hírszerk.)



