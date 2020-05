Koronavírussal fertőződött meg a mezőcsávási öregotthon 12 ápoltja és 3 ápolója

A teszteredmények alapján koronavírussal fertőzött a mezőcsávási öregotthon 12 lakója a 16 közül, és az ápoló személyzet 3 tagjánál is pozitívak lettek a COVID-19-teszteredmények.



A Maros megyei közegészségügyi igazgatóság vezetője, Iuliu Moldovan hétfőn arról tájékoztatott, hogy a Mezőcsáváson lévő öregotthon 16 ápoltja közül 12 COVID-19-tesztje pozitív, kettőé negatív és egy eredmény még bizonytalan. Mindannyian 60 év fölöttiek, több más egészségügyi problémájuk is van. A személyzet tagjai közül háromnak negatív, háromnak pozitív a teszteredménye. A tesztelést annak nyomán kezdték el az öregotthon lakói körében, hogy egyik ápolt COVID-19-re utaló tünetekkel került kórházba, és mint kiderült, valóban koronavírus okozta a tünetegyüttest.



Daniel Porav-Hodade, a Maros megyei kórház menedzsere közölte: a fertőzött ápoltakat kórházba utalták, állapotuk jó, nincs szükségük légzőkészülékre, inkább a más betegségeik miatt igényelnek fokozott orvosi figyelmet.



A járványtani vizsgálat folyamatban van, arról még nincsenek információk, hogy milyen úton jutott be a koronavírus a közösségbe.



Porav-Hodade szerint Maros megyében körülbelül ezren laknak idősotthonban, de ez az egyetlen ilyen intézmény a megyében, amelyben felbukkant a koronavírus. Ez az eset azonban arra figyelmeztet, hogy más, jóval nagyobb létszámú öregotthonok is fertőzési gócokká válhatnak, tette hozzá.(agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!