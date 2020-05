Újabb Kovászna megyei koronavírus-fertőzött hunyt el

Újabb tizenöt koronavírus-fertőzött hunyt el Romániában - közölte hétfő este a Stratégiai Kommunikáció Csoport. Ezzel 818-ra nőtt azon személyek száma, akik fertőzöttek voltak, és meghaltak.



Az újonnan bejelentett áldozatok között van egy 59 éves Kovászna megyei férfi is, őt a dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban kezelték, már április 13-án kimutatták a vírus jelenlétét nála. Több krónikus betegségben is szenvedett. Ő az egyetlen erdélyi elhunyt, a most elhalálozottak közül legtöbben Suceava megyeiek.





Kovásza megyében eddig hat fertőzött személy hunyt el. (hírszerk.)

