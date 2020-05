RMDSZ: a bukovinai zászló loboghat, a székely nem?

Közleményben reagált az RMDSZ Klaus Johannis államfő hétfő délben tett kijelentéseire. Szerintük egy újabb "elfogadhatatlan nyilatkozattal próbálta meg megindokolni múlt heti elfogadhatatlan nyilatkozatát".



"Az RMDSZ a magyar közösség anyanyelvhasználatának megerősítéséért küzd immár 30 éve folyamatosan. Nincs semmi különös ebben. Nem az utcán küzdünk, hanem a parlamentben. De nem annak söét szobáiban, ahogyan azt az államelnök állítja, hanem a plénum előtt, mindig alkotmányosan" - írják.



A szövegben szarkasztikusa megjegyzik, hogy a "kisebbségi szempontból példaértékű Romániában" (ezek Klaus Johannis szavai voltak) azt nehezményezi az elnök, hogy egy párt a 2001 óta érvényben levő jogok megerősítéséért küzd.



Ezt kértük 2018-ban, amikor az új közigazgatási törvénykönyvbe javaslatunkra bekerült, hogy a kisebbségek korábban szerzett anyanyelvhasználati jogai utólag nem korlátozhatók. Az új törvénykönyv rögzítette, hogy ezután ott is lehet alkalmazni a kisebbségi jogokat, ahol a kisebbség aránya nem éri el a húsz százalékot, ha így dönt az önkormányzat. A törvénykönyvet a parlament 2018. július 9-én megszavazta, de a PNL és az államelnök, Klaus Johannis is megtámadta az Alkotmánybíróságon" -írják.



2019. július 3-án sürgősségi kormányrendelettel fogadta el a Dăncilă-kormány a PSD által kidolgozott új közigazgatási törvénykönyvet. "Mivel ez számos ponton csorbította a magyar közösség megszerzett jogait, mi módosító javaslatot nyújtottunk be, de ezt a szenátus meg sem vitatta" -írja az RMDSZ.



A közlemény azzal folytatódik, hogy szélesebb körű anyanyelvhasználatért és közösségi szimbólumaink büntetlen használatáért nyújtottak be 2019. október 28-án saját közigazgatási törvénykönyv-tervezetüket, ami tartalmazta azokat a javaslatokat, amelyeket a parlament egyszer már elfogadott.



Ezt a törvénytervezetet fogadta el 2020. április 8-án hallgatólagosan a szenátus, ez ellen szólalt ma fel az államelnök.



"Miért baj az, ha azt kérjük, hogy a kórház vagy a polgármesteri hivatal mellett a rendőrségen is lehessen magyarul beszélni ott, ahol 20 százalék a kisebbség aránya?" - kérik a közleményben?



"Bukovina zászlaját fel lehet vonni, de a székely zászló használatáért büntetés jár?" teszik fel a végén a költői kérdést, amit Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester már feltett négy éve. (közlemény)



















