Lehet menni túrázni is május 15. után!

Marcel Vela belügyminiszter elmondott még pár olyan dolgot, ami szabad lesz május 15. után. Például szabad lesz túrázni és hegyet mászni is.



Azt már Johannis elnök délben is elmondta, hogy a település egyéni sport esetén elhagyható, de ott nem volt világos, például a túrázás annak számít-e.



Vela az Antena 3 vendége volt, azt mondta, szabad lesz, amint véget ér a szükségállapot. Szerinte ugyanis a túrázás igenis sport, lehet például Szinájára menni. Ő legalábbis ezt hozta fel példának.



Johannis délben jelentette be, hogy nem fogja meghosszabbítani a szükségállapotot, és hogy újra fognak nyílni a múzeumok, a fodrász- és szépségszalonok. A településekről sportolás esetén, vagy egészségügyi problémát ellátni lehet kimenni, ugyanakkor persze munkaügyben is.



Amúgy nemrég indult is egy petíció, amelyben honfitársaink azt kérték, hogy a hegyvidéki turizmus legyen megengedett. Egy nap alatt tízezernél is többen írták alá. Kérésük meghallgattatott. (hírszerk.)





