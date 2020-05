Koronavírus: 840 fölött az áldozatok száma Romániában

A koronavírussal összefüggésbe hozható újabb 14 halálesetet jelentett be kedden a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS). Ezzel 841-re emelkedett a halálos áldozatok száma.



Tíz férfi és négy nő hunyt el, ők 50 és 88 év közöttiek voltak.



Meghalt egy 63 éves, Galac megyei férfi, egy 69 éves, Szeben megyei férfi, egy 88 éves, Suceava megyei nő, egy 79 éves, Bákó megyei férfi, egy 53 éves, Beszterce-Naszód megyei férfi, egy 63 éves, Arad megyei férfi, egy 50 éves, bukaresti férfi, egy 79 éves, Szeben megyei férfi, egy 79 éves, Temes megyei nő, egy 68 éves, Szeben megyei férfi, egy 76 éves, bukaresti nő, egy 63 éves, bukaresti nő, egy 72 éves, Bákó megyei férfi, egy 66 éves, Bákó megyei férfi.



Mindannyian más betegségekben is szenvedtek. (agerpres)



-------------------------



Újabb kilenc koronavírus-fertőzött elhalálozását jelentette kedden a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS), ezzel 827-re nőtt a betegség halálos áldozatainak száma.



Öt férfi és négy nő elhalálozásáról számoltak be, ők 59 és 84 év közöttiek voltak.



Meghalt egy 83 éves, Arad megyei nő, egy 83 éves, Szeben megyei nő, egy 65 éves, Prahova megyei nő, egy 84 éves, Arad megyei férfi, egy 72 éves, Arad megyei férfi, egy 83 éves, Arad megyei nő, egy 72 éves, Neamţ megyei férfi, egy 59 éves, Bakó megyei férfi, és egy 70 éves, Brassó megyei férfi.



Valamennyien más betegségekben is szenvedtek. (agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!