Április 27. és május 3. között minden hetedik koronavírus-fertőzött személy egészségügyi alkalmazott volt

Az április 27-e és május 3-a közötti héten minden hetedik koronavírus-fertőzött az egészségügyi személyzet tagjai közül került ki, derül ki az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) által kedden közzétett adatokból.



Az említett időszakban a halálesetek 45%-a Suceava, Galac, Maros, Arad megyében és Bukarestben következett be. A koronavírusos esetek 39,4%-át pedig Suceava, Kolozs, Bákó és Vrancea megyében, illetve Bukarestben regisztrálták.



Az INSP szerint az elhalálozások 75,1%-a 60 év fölötti személyeknél következett be. Egy másik adat pedig arra mutat, hogy az elhunyt fertőzöttek 87,7%-a más betegségekben is szenvedett.



Az elhunyt koronavírusos betegek 61,8%-a férfi volt, derül még ki az adatsorból. (agerpres)



