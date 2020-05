Rázárják a szobájuk ajtaját a lupényi kórház koronavírussal fertőzött betegeire

Hunyad megyében sok koronavírusos beteg is meglehetősen elégedetlen a kórházi körülményekkel. A lupényi kórház kapcsán a Replica nevű Hunyad megyei hetilap arról írt az egyik koronavírussal beutalt páciens beszámolójára hivatkozva, hogy valódi drámákat élnek át és lelki traumáknak vannak alávetve a fertőzöttek. Az egy dolog, hogy pocsék a kaja és lefogytak a betegek, de még a kórházi kezeléssel is problémák vannak, állítják.



Az egyik dévai páciens, akit a megyeszékhelytől - és otthonától - bő 100 kilométerre található lupényi kórházba utaltak be, arról számolt be, hogy az egyik napon egyféle kezelést kapnak, a másik napon pedig már másfélét. Az is problémát jelent számukra, hogy előzetes bejelentés és magyarázatok nélkül megváltoztatják a kezelést. Az orvosok személyesen egyáltalán nem kommunikálnak velük, csak telefonon beszélnek a koronavírussal fertőzött betegekkel. Nem jönnek orvosi vizsgálatra, így csak az asszisztensekkel beszélhetnek a páciensek.



Elmondása szerint azt még valahogyan megoldották, hogy egy teljes héten keresztül öt betegnek kellett osztoznia egy - fürdési, tusolási lehetőség nélküli - fürdőszobán, de azt már nem sikerült elérniük, hogy ne zárják rájuk a szobájuk ajtaját kulccsal, és ne érezzék úgy magukat a kórházban, mintha börtönben lennének. (Replica/hírszerk.)



