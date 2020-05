200 fős temetést tartottak, sok a fertőzött, mégsem vonják karantén alá a Ialomița megyei községet

Jelen pillanatban 56 koronavírussal fertőzött személy került ki a Ialomița megyei Bărbulești községből, a településről egy személy bele is halt a fertőzésbe, és legalább 100-ra rúg azoknak a száma, akik kapcsolatba kerültek korábban a jelenlegi fertőzöttekkel.



A fentiek ellenére a Ialomița Megyei Közegészségügyi Igazgatóság (DSP) mindeddig visszautasította, hogy karantén alá vonják a települést, holott erre a megyében már volt példa Țăndărei esetében, és egy buzăui városnegyedet is amiatt kellett karantén alá vonni, mert egy férfi, aki korábban Bărbulești-en járt, 19 embert fertőzött meg ott a koronavírussal. A településen nemrég egy temetést is tartottak legalább 200 fő részvételével, emiatt is folyik az eljárás.



A községnek 5.900 lakója van, többük azt követően érkezett haza külföldről, miután kitört a koronavírus-járvány Európában. A megyében hétfőn 217 koronavírusos beteg volt, ebből 56-an Bărbulești településről származtak.



Amellett, hogy sok a fertőzött a településen, az is rátesz a helyzetre egy lapáttal, hogy a rendvédelmi szervek sem állnak a helyzet magaslatán, még akkor sem, ha elmondhatják, hogy rengeteg bírságot osztottak ki a helybélieknek.



Hétfőn a román rendőrfőnök arról számolt be, hogy néhány nap leforgása alatt csak Bărbulești és Țăndărei településen 170 bírságot osztottak ki a hatóságok.



A rendőrségnek sokszor meggyűlt a baja az ottaniakkal, akik volt, hogy verbálisan bántalmazzák a rend őreit, de kénytelenek voltak már gigantikus reflektorral ellátott helikopterrel is körözni a település fölött, és megtörtént, hogy éppen Urziceni felé kapcsoltak le valakit, akinek otthoni elkülönítésben kellett volna lennie.



A településsel határos Urziceni polgármestere, Constantin Sava már április 24 óta kéri a kormányt, hogy helyezzék karantén alá Bărbulești-et, mivel félő, hogy az ottaniak beviszik a vírust a városba és sokakat megfertőznek majd.



Dumitru Bacriţă, a község polgármestere ugyanakkor elveti azt az ötletet. Elmondása szerint a településen nincs lehetőség az élelmiszerek bevásárlására, az embereknek az egyetlen lehetőségük erre Urziceni városában van.



Az Urziceni-i polgármester ugyanakkor tiltakozik, szerinte a község lakóinak nincs joga bemenni a városban, de a hatóságok sem tudják őket megakadályozni ebben, és már kész katasztrófa, hogy milyen állapotok uralkodnak Urziceni-ben.



Dan Noel, a Ialomița Megyei Közegészségügyi Igazgatóság vezetője szerint sem lehet karantén alá helyezni a községet, és más megoldást kell találni a problémára. A G4Media.ro az üggyel kapcsolatban megkereste az Egészségügyi Minisztériumot is, de eddig nem kaptak választ arra a kérdésre, hogy Țăndărei településhez hasonlóan miért nem lehetne elrendelni itt is a karantént. Egyébként amikor Țăndărei-en elrendelték a karantént, a városban 21 bizonyított eset volt, és addig 4-en estek áldozatul a koronavírusnak.



A 200 fős temetés április 29-én



Nagy vihart kavart, hogy amíg a szükségállapot miatt Romániában csak 8 fő részvételével lehet temetést rendezni, addig Viorel Bănescu, a Szociáldemokrata Párt megyei tanácsosa és a Bărbulești-i iskola igazgatója arról számolt be, hogy a településen április 29-én, szerdán a saját szemével látott egy legalább 200 fős temetési felvonulást a község utcáin, amelyben a rendőrség, a csendőrség és egyéb rendvédelmi szervek emberei is részt vettek, de csak nézték az eseményeket. A megyei tanácsos állításait megerősített Tonița Manea, a Ialomița megye prefektus is a portálnak, és közölte, hogy az ügy miatt most folyik a kivizsgálás a rendőrség vezetőinek körében.



A prefektus közlése szerint a rendőrség őt nem értesítette előzőleg erről az eseményről, emiatt is folyik most az ellenőrzés. Manea azt állítja, a hatóságok először azt hitték, hogy kezelni tudják a helyzetet, de egyszer csak az emberek elkezdtek kiözönleni az utcára és ők elvesztették az uralmat az események fölött. (G4Media.ro/hírszerk.)



Nyitókép: baricada.ro

