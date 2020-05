Orban a Kövesi-ügyben született döntésről: az alkotmánybíróság kompromittálta magát

Ludovic Orban miniszterelnök is megszólalt az mberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) keddi döntése kapcsán, ahol a bíróság Laura Codruta Kövesinek adott igazat, aki azt sérelmezte, hogy hogy korábban többszörös jogsértéssel távolították el tisztségéből.



A miniszterelnök szerint a Laura Codruţa Kövesi ügyében született EJEB-döntés arra utal, hogy felül kell vizsgálni az alkotmánybíróság működésének módját.



Az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) keddi döntését kommentálva a kormányfő rámutat, ez azt igazolja, hogy az alkotmánybíróság "nem az alaptörvényt szem előtt tartó megfontolások alapján" hozza meg a döntéseket, Laura Codruţa Kövesi ügyében szubjektív, a Liviu Dragnea és a Szociáldemokrata Párt (PSD) akkori befolyása által jelentősen meghatározott szempontok alapján határoztak.



„Politikai szinten tabutémának minősültek az alkotmánybíróság döntései, hogy ne sérüljön a román állam egyik alapvető intézményének hitele, kötelező módon tiszteletben tartottuk a határozatokat, ha olykor igazságtalannak is véltük ezeket. De lám, az alkotmánybíróság kompromittálta magát saját döntéseivel, amelyek sértik az Emberi Jogok Európai Egyezményét. Ez a tény súlyosan rontja az állam egyik legjelentősebb intézményének hitelét, és ezért az alkotmánybírák tehetők felelőssé, akik úgy határoztak, hogy dönthetnek Románia elnöke helyében” - fogalmaz Orban.



A miniszterelnök szerint nem ez volt a taláros testület egyetlen "vitatható, a PSD, Liviu Dragnea és a romániai politikát még mindig benépesítő követőinek ráhatása által megfertőzött" határozata.



Orban úgy véli, az alkotmánybíróságnak el kell ismernie a hibáját, ugyanakkor meggyőződése, hogy felül kell vizsgálni a testület működésének módját, hogy elkerülhetők legyenek a hasonló "kisiklások". "Romániának hiteles alkotmánybíróságra van szüksége, nem egy, a PSD-vel állandó cinkosságban álló egyének alkotta csoportosulásra" - teszi hozzá.



A kormányfő szerint a Szociáldemokrata Párt is felelőssé tehető azért, hogy az EJEB elmarasztalta Romániát, és úgy véli, távozniuk kell a politikai színtérről mindazoknak, akik a jogállamiság és az igazságügyi rendszer függetlensége ellen foglaltak állást. (agerpres)

