Iohannis: precedens nélküli az Emberi Jogok Európai Bírósága Kövesi-ügyben hozott döntése

Precedens nélküli döntést hozott az Emberi Jogok Európai Bírósága a volt DNA-főügyész, Laura Codruţa Kövesi ügyében, ezért az alkotmánybíróságnak újból fontolóra kell vennie nemcsak az erre vonatkozó határozatát, hanem más döntéseit is - jelentette ki kedden Klaus Iohannis államfő.



"Az EJEB úgy ítélte meg, hogy Kövesi asszony alapvető jogai sérültek, amikor az alkotmánybíróság úgy döntött, hogy leváltja őt az Országos Korrupcióellenes Ügyészség főügyészi tisztségéből. Az alapvető emberi jogok átívelik az állam határait. Az igazságszolgáltatáshoz való jog, illetve a szólásszabadság joga a demokratikus társadalom lényegi értékrendjének elemei. Az alkotmánybíróság annak idején egy rossz emlékű igazságügyi miniszter javaslatára úgy döntött, hogy leváltja Kövesi asszonyt tisztségéből, figyelmen kívül hagyva minden érvemet, beleértve azt az érvemet is, hogy lábbal tiporják Kövesi asszony szabad igazságszolgáltatáshoz való jogát. Az EJEB mai döntése precedens nélküli, mert éppen arra a hatóságra vonatkozik, amely kezeskedik az alkotmányosság mindenek feletti betartásáért. Ezért ez a döntés nem maradhat következmények nélkül" - mondta Iohannis.



Az államfő szerint ezzel jelentősen csorbult az alkotmánybíróság hitele, amely már korábbi döntések miatt is többször meggyengült. Ezért a taláros testületnek azonnal felül kell vizsgálnia a Kövesi menesztésére vonatkozó döntését, de más döntéseit is - vélekedett Iohannis.



Iohannis kifejtette: a 2019-es referendum során a román állampolgárok kinyilvánították arra vonatkozó véleményüket, hogy módosítani kell az alkotmánybíróság hatáskörén. Az EJEB mai döntése még inkább megerősíti, hogy nagy szükség van az alkotmánybíróság reformjára - húzta alá az elnök.



Klaus Iohannis azt mondta, Kövesi tisztségből való menesztése a jelenlegi parlament "védnöksége" alatt történt, és ez a parlament bebizonyította, hogy képtelen olyan döntéseket hozni, amelyek az állampolgárok védelmét szolgálják. A Szociáldemokrata Párt három éven keresztül azt a célt követte, hogy feje tetejére állítsa az igazságszolgáltatási rendszert és a bűnözők érdekeit tartsa szem előtt. A választópolgárok azonban szavazatukkal fogják megbüntetni a PSD-t - vélekedett az államfő. (agerpres)

