Megszavazták: a SRI-nek be kell számolnia arról, adott-e infókat az elnöknek Erdély állítólagos eladásáról

Összeült kedden a parlament titkosszolgálatokat ellenőrző bizottsága, és megszavazták, hogy a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) nyújtson be jövő hétre egy tájékoztatást a bizottság fele, amelyben elmondják, hogy szolgáltattak-e olyan információkat, amelyek az államelnöknek alapot adhattak azon nyilatkozatok megtételére, melyekben a múlt héten azzal vádolta meg a PSD-t, hogy Orbán Viktorral összejátszva próbálja Erdélyt Magyarországnak adni.



Csoma Botond parlamenti képviselő, a bizottság RMDSZ-es tagja a Transindexnek elmondta, hogy ő még a fenti döntéshez azt is javasolta, hogy május 15-e után hívják be a hírszerzés igazgatóját is, hogy beszéljenek erről a kérdésről. “Azzal indokoltam, hogy nagyon súlyos kijelentést tett az államfő, egy egész összeesküvést vázolt fel, amelyben az RMDSZ-t, a képviselőház elnökét és Orbán Viktort megvádolta azzal, hogy Erdély átjátszására dolgoznak Magyarország felé, és szerintem erről a hírszerzés igazgatója el kellene mondja a véleményét” - mondta a Transindexnek Csoma.



A képviselő ugyanakkor azt is elmondta, hogy a bizottságban jelen levő két nemzeti liberális és az USR-s képviselő a javaslat ellen szavazott, így 5-3 arányban szavazta meg a bizottság a felvetett indítványokat.



Csoma elmondása szerint a liberálisok védték Johannist, és mindenféle “badarsággal” álltak elő, miszerint ez a dolog nem tartozik a bizottság hatáskörébe, és nem kellene a hírszerzést politikai csatározásokra felhasználni.



Csomát viszont jobban meglepte az USR-s képviselő attitűdje, aki az RMDSZ-es képviselő szerint az indítványt arra szerette volna elvinni, hogy a SRI arról tegyen jelentést, hogy milyen revizionista tevékenységeket támogat Erdélyben a magyar kormány, illetve hogy az RMDSZ milyen revizionista szervezetekkel van kapcsolatban. “Meglepett nagyon, mert Dan Barna pártelnök múlt héten még elítélte Johannis kijelentését, erre meg ez a képviselő azt mondta, hogy ő úgy tudja, a magyar kormány Trianon óta revizionista tevékenységet folytat, és ő arról szeretne hallani. Még az ülés után is megkérdeztem tőle, komolyan ezt gondolja-e, és mondta, hogy igen” - mesélte Csoma Botond.



A bizottság döntésének értelmében tehát jövő hétre a SRI-nek be kell nyújtania egy dokumentumot, illetve - még nem tudni a pontos dátumot - a SRI igazgatójának, Eduard Hellvignek valamikor május 15. után meg kell jelennie, hogy kikérdezzék.



Csoma Botond arról is beszélt, hogy egy második pontja is volt az ülésnek. Az elmúlt időszakban ugyanis elterjedtek a hírek, hogy a szükségállapot alatt nagyon megugrott a falopások mértéke. “Erről a környezetvédelmi miniszter úgy nyilatkozott, hogy ezek álhírek, így javasoltam, hogy a SRI mondja el, van-e információja arról, hogy több lenne a lopás. Szeretném tudni, mi az igazság. Ez is 5-3 arányban ment át, szintén a két PNL-s és az USR-s kolléga ellenezte” - mondta a képviselő. (hírszerk.)

