A szenátus megszavazta, hogy a családorvosok is megkapják a 2500 lejes támogatást

Az RMDSZ javaslatára módosította ma a szenátus plénuma a kormány sürgősségi rendeletét, amely pénzügyi támogatásban részesíti a koronavírus elleni küzdelem élvonalában harcoló orvosokat. A módosítás értelmében a családorvosok is részesülnek a 2500 lejes támogatásban.



„A koronavírus elleni harcban a családorvosok is részt vesznek, és őket is megilleti a támogatás” – hívta fel a figyelmet a szenátus plénumában László Attila RMDSZ-es szenátor.



A Szövetség javaslatát minden parlamenti párt támogatta. A javaslatról a képviselőház is dönt, ezt követően és az államelnöki kihirdetés után léphet érvénybe. (rmdsz-tájékoztató)

