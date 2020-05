Megvan az óvodai beiratkozások procedúrája és menetrendje

Online, telefonon vagy faxon is be lehet íratni a 3-6 éves gyermekeket óvodába, és az első beiratkozás két szakaszban fog történni - jelentette be május 5-én az oktatási minisztérium.



A szaktárca jóváhagyta az óvodai beiratkozások procedúráját és menetrendjét, eszerint május 25. és június 5. között azokat a gyerekeket írathatják be újra a szüleik, akik már jártak óvodába, és a 2020-2021-es tanévben is járni fognak.



Az első beiratkozás az óvodába két szakaszban zajlik: június 8. és július 3. között, valamint július 20. és augusztus 10. között. Az ezt követően megoldatlanul maradt eseteket egy harmadik szakaszban orvosolják.



A szülők emailben, telefonon vagy faxon is megadhatják az óvodáknak a gyermek adatait. A szükséges adatokat egy webes applikáció összesíti (Modulul SIIIR - Înscriere la grădiniță 2020-2021).



A beiratkozások és újrairatkozások órarendjét minden óvoda magának döntheti el, és azt ki kell függeszteni a bejáratnál egy jól látható helyre, az intézmény weboldalán is meg kell jelenjen (ha van ilyen), de közlik a tanfelügyelőségek weboldalán is.



Hogy a folyamat átlátható legyen, az intézmények vezetői kötelesek publikálni a saját vagy a tanfelügyelőségek weboldalán a következő információkat is: az intzmény befogadói kapacitása, a következő tanévre engedélyezett helyszám, korcsoportok szerint (kicsoport, középső csoport, nagycsoport); a beiratkozás kritériumai.



A magánóvodáknak ezen felül az óvoda státusára vonatkozóan is kell információkat közölniük, mégpedig a következőket: ideiglenes működési engedéllyel rendelkeznek-e, vagy akkreditálta-e őket az Iskola Előtti Oktatás Minőségéért Felelős Ügynökség (Agenția pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar - ARACIP).



Azt, hogy mindez a konkrét gyakorlatban hogyan fog működni, még nem tudni. A minisztérium honlapján ugyanis egyelőre csak egy közlemény található a témában, az online óvodai beiratkozásra elvileg eddig is lehetőséget adó platformon egy 2015-ben kiadott útmutató a legfrissebb információ. Az inscriere.edu.ro weboldalon pedig egy februárban keltezett iskolai beiratkozási menetrend érhető el, ami már rég nem érvényes.



(hotnews/hírszerk)

