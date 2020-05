Rareș Bogdan szerint elsőként a templomokat kell kinyitni

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) EP-képviselője és a párt alelnöke "könyörög", hogy a szükségállapot megszűnésével nyissák ki újra a templomokat, mert az embereknek most már „lelki eledelre” is szükségük van.



A B1 TV-nek nyilatkozva az EP-képviselő kifejtette, hogy sokan azzal vádolják, hogy a kérdésben szomszédját és barátját, Gigi Becalit követi, de hiszi azt, hogy a templomok az első helyek között kell legyenek, amelyek kinyithatnak a szükségállapot vége után.



Rareș szerint a papok meg fogják érteni, hogy a szentmiséket a szabadban végezzék el, és az embereknek ugyanúgy szükségük van Istenre, mint ahogyan az élelmiszerekre is, amelyeket a hipermarketekből szereznek be, és amelyek jelen helyzetben hatalmas profitra tesznek szert.



Elmondása szerint neki is szüksége van már arra, hogy templomba mehessen, és hiszi azt, hogy nem csak neki, hanem a romániaiak millióinak is szüksége van erre, vallási felekezettől függetlenül. (digi24.ro/hírszerk.)



