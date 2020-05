Véget vetne a szenátus az „erdődarálásnak”: faanyagnak számítana a darálék is

Kedd délután a szenátus nagy többséggel fogadott el (129 támogató szavazattal, ellenszavazat nélkül) egy olyan javaslatot, mely megváltoztatja az erdészeti törvényben azt a passzust, amely felsorolja, mi számít faanyagnak.



A tervezet szerint faanyagnak számítana a ledarált faanyag, a fűrészpor is. Ez azért lényeges, mert eddig a felaprított fát a faanyagokra vonatkozó speciális engedélyek nélkül lehetett szállítani, így ezeket a mennyiségeket nem volt lehetősége ellenőrizni sem az erőőrségnek, sem a környezetvédelmi őrszolgálatnak, és a műholdas követést lehetővé tevő SUMAL-rendszerben sem szerepelt. (Az illegális erdőirtás visszaszorítására vonatkozó kezdeményezésekről itt írtunk bővebben.)



A fadarálék faanyagként való besorolásáról rendelkező módosítás ügyében a döntő ház a képviselőház, Mihai Goțiu USR-s szenátor, a jogszabály egyik kezdeményezője azonban bizakodóan nyilatkozott. Mint írta, örül, hogy szenátortársai „pártállástól függetlenül belátták az intézkedés fontosságát”, hozzátéve: reméli, a képviselőházban is támogatják majd a javaslatot.



Goțiu szerint a kitermelt famennyiség 20-30, de akár 50 százaléka is elhagyhatta oly módon az erdőt, hogy ledarálták, így kerülve meg a nyilvántartási rendszert. Mint kifejti, ha valaki 100 köbméter fa kitermelésére rendelkezik engedéllyel, és 100 köbméternyi fűrészárut (feldolgozott faanyagot) szállít el az erdőből, az azt jelenti, hogy az engedélyében szereplő mennyiségnél jóval többet, ennek akár a dupláját is kivágta.



Úgy vélte, amennyiben a jogszabály-módosítást a képviselőház is elfogadja, jelentősen lecsökken az ilyen jellegű visszaélések lehetősége. (hírszerk.)



Fotó: Felaprítva kerül a faanyag a teherautóra, így engedély nélkül szállítható. Forrás: Agent Green Egyesület

